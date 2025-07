Willy Hernangómez: "No somos el equipo con más talento, pero nos vamos a dejar la piel"

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El primer capitán de la selección española de baloncesto, el pívot Willy Hernangómez, aseguró este martes que el combinado nacional se va a "dejar la piel en cada partido" para competir en el Eurobasket 2025 de Letonia, Chipre, Finlandia y Polonia, que se disputará del 27 de agosto al 14 de septiembre, para neutralizar el no ser "el equipo con más talento".

"Yo creo que no seremos ni los más altos, ni los más fuertes, ni el equipo con más talento, pero creo que el que se deje la piel cada partido, los que más se diviertan en la pista y los que más se ayuden unos a otros, seguro que vamos a ser nosotros", comentó el capitán de la selección española en el acto de presentación de 'La Familia' previo al Eurobasket.

El pívot del Barcelona afirmó que quieren "hacer un buen verano y un buen torneo" para regalarle la mejor despedida posible al seleccionador nacional Sergio Scariolo. "Para mí es especial. Llevo una década con Sergio, me ha visto debutar y ahora también ser capitán. Es un extra más de motivación para mí, para poder darlo todo", apuntó el madrileño.

El capitán de la selección para este Eurobasket tiene la difícil tarea de heredar un rol que desempeñaron anteriormente jugadores como Sergio Llull o Rudy Fernández. "Me he sentido un afortunado de poder haber compartido vestuario muchos años y muchos campeonatos con estas leyendas y para mí, más que una responsabilidad, es un privilegio poder ayudar a los más jóvenes", subrayó el 'MVP' del Eurobasket 2022.

Willy explicó que la selección va "para competir" y para divertirse. "Es importante el valor del sacrificio y de la disciplina, de saber que cuando estás aquí en la selección tienes que entrenar duro, es algo fundamental. Pero también creo que el pasarlo bien, el divertirse, esa química del equipo, que es única y especial cada verano, es lo que hace esta familia única", aseveró, sobre la importancia del colectivo.

"Estos son los valores que me han transmitido y que he intentado transmitir, pero en esta faceta no estoy solo, estoy acompañado de mi hermano (Juancho Hernangómez), de Darío Brizuela y de otros que también llevan muchos años en la selección, y creo que lo bonito es poder hacer las cosas juntos", continuó Willy.

A juicio de su capitán, la selección española no tiene presión a pesar de ser la actual defensora del trofeo. "Competimos contra cualquiera y lo damos todo, es nuestro ADN. Sabemos de la dificultad de este Eurobasket, las selecciones son buenas, viene gente con muchísimo talento, pero nosotros vamos a darlo todo, como también hicimos en ese Eurobasket de 2022. Veremos cómo va, pero lo que sí aseguro es que vamos a hacer que la gente se divierta en casa", expuso el ex jugador de tres franquicias de la NBA.

Por último, en referencia al cambio de papel que ostenta en la selección con respecto a su club, el jugador madrileño explicó que "cada uno tiene un rol en su club", que no tiene nada que ver con la selección. "Todos estamos dispuestos a dar lo que sea que el equipo necesite. Es verdad que siempre he dicho que cada año estaba esperando poder venir en verano a la selección, porque disfruto muchísimo y últimamente he tenido más papel importante", contó en referencia a su importancia en el equipo.

"Este año no ha sido menos, he estado deseando que llegase el verano para poder disfrutar de 'La Familia', pero también me gusta poder sentirme importante en mi club. Trabajo muy duro para prepararme para la selección y también para el año que viene con mi club", concluyó Willy Hernangómez.