Willy Hernangómez: "El objetivo es llegar muy bien con España al Mundial"

Publicado 12/05/2019 13:15:15 CET

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El jugador español de Charlotte Hornets, Willy Hernangómez, ha afirmado que su próximo objetivo es "llegar muy bien" al Mundial de este verano con la selección española, un torneo que además le serviría para preparar "de la mejor forma posible" la próxima temporada en la NBA, en la que le gustaría "seguir con Charlotte", aunque debe buscar "minutos".

"El objetivo es llegar muy bien con España al Mundial y aprovechar la selección para poder llegar a la temporada de la mejor forma posible", señaló en una entrevista a los medios oficiales de NBA Spain. "Llegué a España hace tres semanas y media. Estuve dos o tres días de descanso, lo que me duró el 'jet lag'. Desde entonces llevo tres semanas entrenando solo físico para mejorar y subir varios escalones. La próxima semana añado baloncesto para seguir mejorando y trabajar detalles", añadió.

En su entrenamiento, el pívot madrileño practica el triple, y desvela que lanza 1.000 tiros al día. "Triples sobre bote, tras 'pick&roll' y 'pick&pop'... Hay muchos tipos de triples que puedes realizar en el tiempo de partido real. Es algo que me gustaría que se viera ya en la selección, que se vea que no es solo un extra, sino que es Willy el tirador, el jugador de poste bajo...", subrayó.

Sobre su futuro en la NBA, reconoció que le gustaría "seguir en Charlotte", pero que su prioridad es tener "minutos". "Lamentablemente, no conseguimos el objetivo de meternos en 'playoffs'. Tengo mucha envidia sana de mi hermano por poder estar en los 'playoffs' y vivir esa experiencia. Es algo único", manifestó sobre la participación de Juancho con Denver Nuggets en la postemporada.

Precisamente, destacó la progresión de su hermano con los de Colorado. "Juancho es un jugador de equipo, él sabe su rol y cuando el equipo le necesite, va a estar listo. Para dar descanso, para ser un revulsivo... Si te fijas, cuando hace el bailecito todos le apoyan. Son una familia y todos se quieren. Eso es súper importante para mi hermano y está muy a gusto", confesó.

En cuanto a su cambio físico, Willy explicó que el verano pasado hizo "un trabajo excepcional". "Poder añadir muchos kilos de masa muscular y perder grasa corporal. Ser muy fuerte pero también más explosivo y más rápido, saltar más. De estos años en la NBA, quizás poderoso no es la palabra, pero esta temporada me he sentido igual o más dominante que otros pívots de la liga. Y a nivel de selección igual, cuando supimos su idea hice el plan junto a mi nutricionista y a seguirlo a rajatabla", expuso.

Otro de sus ocupaciones este verano será el Campus Hernangómez. "Estoy trabajando mucho con mi hermano, tenemos muchísimas ideas. Este año van a ser solo dos semanas, la última de junio y la primera de julio. La verdad, estoy muy ilusionado. El año anterior se juntaron muchísimos niños y ahora, aunque no sé el número exacto, quedan muy pocas plazas", aseguró.

"Voy a traer muchas sorpresas. Más invitados de NBA, jugadores y jugadores de Europa, entrenadores... Y no solo habrá sorpresas de baloncesto. Tengo muchas ganas de llegar al primer día del campus y ver a los niños y niñas. Te lo pasas muy bien y se puede aprender mucho de ellos", añadió.

Por último, Willy, reconocido madridista, lamentó que no haya ningún equipo español en la final de la Liga de Campeones de Madrid. "No vi la vuelta del Barcelona y el Liverpool porque estaba viendo a Federer -en el Mutua Madrid Open-. Como madridista creo que hay que respetar a los demás equipos. Al igual que el resto con el Madrid, que es el equipo que más 'Champions' tiene. Lo que me enfada es que no haya ningún equipo español en la final. Ahora toca apoyar a Llorente", concluyó.