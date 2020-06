Obradovic deja el Fenerbahce después de siete temporadas

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El entrenador serbio Zeljko Obradovic no continuará siendo el técnico del Fenerbahce después de que el club turco anunciase este martes que prefiere "no entrenar durante una temporada" al no haber alcanzado un acuerdo para su renovación.

"Nuestro entrenador Zeljko Obradovic ha enviado su respuesta al club este martes y lamentablemente ha decidido no trabajar durante un año", informó el Fenerbahce en un comunicado, donde expone cómo se llevaron las negocianes en las últimas semanas.

Obradovic viajó a Estambul la semana pasada y se reunió con el presidente Ali Koç y el vicepresidente Semih Özsoy para la planificación de la nueva temporada. El club dio un plazo de una semana a Obradovic, que no había terminado del todo contento con las negociaciones. Finalmente, tras consultarlo con su familia, ha optado por no continuar en el equipo que entrenaba desde 2013.

Obradovic, de 60 años, llegó al Fenerbahce con el objetivo de conquistar la Euroliga. Ningún equipo turco lo había logrado hasta que en 2017 el 'Fener' hiciese historia en la máxima competición continental. Además, llevó a su equipo otras dos veces más al partido definitivo por el título en Europa.