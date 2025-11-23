Las 'Guerreras' cierran la preparación mundialista en la Posten Cup con derrota ante Hungría

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de balonmano ha caído ante Hungría (37-28) en la última jornada de la Posten Cup, que se ha celebrado en el Sotra Arena de Straume (Noruega), un partido en el que a pesar de la derrota las 'Guerreras' han mostrado avances clave en ataque, defensa y ritmo competitivo de cara al inminente Mundial, que se disputará entre el 26 de noviembre y el 14 de diciembre en Alemania y Países Bajos.

Las de Ambros Martín pudieron mantener la continuidad ofensiva y generar buenas acciones en el juego posicional, aunque los errores en el lanzamiento las penalizaron. Eso permitió al cuadro magiar abrir una ventaja que se mantuvo hasta el final del choque. La jugadora de primera línea Elba Álvarez fue la más destacada del encuentro, liderando la reacción española en varias fases del encuentro y anotando de manera decisiva desde los siete metros.

Las 'Guerreras' llegaron seis abajo al descanso (19-13) y no pudieron remontar en una segunda mitad en la que Hungría consiguió defender su ventaja (37-28). La defensa española tuvo momentos de solidez, destacando de nuevo el 5:1, pero los pivotes rivales y la velocidad de la transición húngara fueron claves. España debutará en el Mundial este miércoles contra Paraguay (18.00 horas).

El seleccionador español, Ambros Martín, señaló que el equipo ha podido mantener "una evolución en cuanto al juego". "Después del primer partido, tanto contra Serbia como contra Hungría, hemos estado al nivel que pretendemos de cara al inicio del Mundial", indicó. "Hemos dosificado esfuerzo en el campeonato. Hemos ido de menos a más en el partido de hoy. Contra las húngaras creo que hemos hecho un partido muy serio", apuntó.

Mirando al Mundial, Martín cree que España llega en buena línea. "Exceptuando el primer tiempo del primer partido, creo que vamos con buena dinámica y con buenas sensaciones de cara al Mundial, que será una cuestión importante para nosotros. Somos conscientes de que hay equipos que son inaccesibles, como puede ser Noruega. Pero hay otros equipos, como Hungría, que si tenemos un buen partido en todos los aspectos del juego, podríamos llegar a competirles. Y estamos hablando de que Hungría es medallista del último campeonato de Europa", señaló.