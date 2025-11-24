María Prieto O'Mullony se cae de la lista de 17 de las Guerreras para el Mundial

Archivo - La jugadora española María Prieto O'Mullony en un partido de Las Guerreras contra Suecia - Europa Press/Contacto/Emma Wallskog - Archivo

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de balonmano viajará al Campeonato del Mundo 2025 sin María Prieto O'Mullony, principal ausencia de la convocatoria final anunciada este lunes por el seleccionador, Ambros Martín, después de cerrar la preparación en la Posten Cup de Bergen, en Noruega.

La jugadora zamorana es el único descarte respecto al grupo que ha competido en Noruega. Martín había desplazado a 18 jugadoras al torneo amistoso con la premisa de definir un grupo definitivo de 17 para la cita mundialista.

Tras medirse a Noruega, Serbia y Hungría en el último test previo, el cuerpo técnico ha optado por mantener el bloque y prescindir finalmente de la lateral derecho María Prieto O'Mullony antes del debut mundialista del próximo 26 de noviembre.

España afrontará el Mundial con un grupo integrado mayoritariamente por jugadoras del Super Amara Bera Bera y del CS Gloria 2018 Bistrita, y con la intención de dar continuidad al buen nivel mostrado en la preparación.

Este martes 25, las internacionales se desplazarán a Trier (Alemania), donde afrontarán la primera fase del Campeonato del Mundo los días 26, 28 y 30 en el SWT Arena ante Paraguay, Islas Feroe y Montenegro, respectivamente. En caso de clasificación para la Ronda Principal, se trasladarán a la localidad alemana de Dortmund.

La lista definitiva para el Mundial la componen las porteras Nicole Wiggins y Lucía Prades; las centrales Elba Álvarez y Alicia Fernández; las laterales derechas Paula Arcos y Maddi Bengoetxea; las laterales izquierdas Ester Somaza, Danila So Delgado y Carmen Arroyo; las extremos derechas Anne Erauskin y Maitane Etxeberria; las extremos izquierdas Lisa Oppedal, Jennifer Gutiérrez y Ona Vegué; y las pivotes Lyndie Tchaptchet, Kaba Gassama y Lysa Tchaptchet.

--LISTA DE CONVOCADAS.

-Porteras: Nicole Wiggins y Lucía Prades (Super Amara Bera Bera).

-Centrales: Elba Álvarez (Super Amara Bera Bera) y Alicia Fernández (MKS Zaglebie Lubin).

-Laterales: Paula Arcos (CS Gloria 2018 Bistrita), Maddi Bengoetxea (Elda Prestigio), Ester Somaza y Carmen Arroyo (Super Amara Bera Bera) y Danila So Delgado (CS Gloria 2018 Bistrita).

-Extremos: Anne Erauskin y Maitane Etxeberria (Super Amara Bera Bera), Lisa Oppedal (AtticGo Elche), Jennifer Gutiérrez (CS Gloria 2018 Bistrita) y Ona Vegué (HSG Blomberg-Lippe).

-Pivotes: Lyndie Tchaptchet (Super Amara Bera Bera), Kaba Gassama (CS Gloria 2018 Bistrita) y Lysa Tchaptchet (Odense Handbold).