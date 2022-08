Alex Aranburu se estrena con el Movistar en el Tour du Limousin

El ciclista español gana la segunda etapa y se coloca líder

MADRID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Alex Aranburu logró su primera victoria con el Movistar Team este miércoles al imponerse en la segunda etapa del Tour du Limousin, donde además de colocó como líder de la general a dos jornadas para el final de la prueba.

El corredor vasco, que fichó por el equipo telefónico en septiembre del año pasado, se impuso al esprint en La Souterraine (Francia) al belga Eduard Michael Grosu (Drone Hopper-Androni) y al francés Clément Venturini (AG2R Citroën Team).

Aranburu, que estuvo en la pelea también por la primera etapa, se alzó con el liderato a la general gracias al 'bonus', con cuatro segundos sobre el francés Julien Simon (Total Energies) y cinco ante el italiano Matteo Trentin (UAE Team Emirates).

"Iba con algo de miedo, me dolían un poco los golpes de ayer, pero me he acabado sintiendo bien y el equipo ha vuelto a trabajar genial. Siempre cuesta ganar y el inicio 2022, por covid y problemas, me costó. Por fin llega la primera, muy contento", dijo en declaraciones facilitadas por el Movistar Team.