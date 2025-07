Arensman firma el doblete en La Plagne y Pogacar celebra la tregua del Visma

BARCELONA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ciclista neerlandés Thymen Arensman (INEOS Grenadiers) ha ganado este viernes la decimonovena etapa del Tour de Francia, disputada entre Albertville y La Plagne sobre 93,1 kilómetros, para sumar su segunda victoria de etapa en esta ronda gala --tercer podio-- que ya lleva la firma de un Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) que esta vez no estuvo tan tirano y celebró la 'tregua' que le dio el Team Visma | Lease a Bike de un Jonas Vingegaard que, segundo en meta, tampoco le atacó.

Thymen Arensman terminó la carrera "absolutamente destruido", pero como héroe de una etapa alpina pasada por agua que, pese a ser corta, fue durísima. Y, a diferencia de su victoria previa en Superbagnères, fruto de una de las muchas fugas en las que se ha metido una vez quedó descartado de la general, esta vez ha ganado atacando a los mejores, en cabeza y desde lejos, aprovechando esa casi hora perdida que le quitaba la etiqueta de 'enemigo' de encima.

A sus 25 años, firma su quinta victoria profesional y la segunda en este Tour de Francia que guardará para siempre en el recuerdo. Porque, viendo la 'marchita' que llevaron esta vez Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard --a un ritmo inferior al visto en Pirineos y en la etapa previa, la 'reina', en los Alpes--, decidió atacarles. Fue su apuesta y resultó ser la ganadora.

Eso sí, Arensman llegó fundido arriba y llegó primero porque atrás, en el grupo de favoritos, no hubo los ataques esperados. Esta vez, a diferencia del jueves, el Visma no pudo desplegarse para preparar trampas para Pogacar. Quizás porque las fuerzas están ya mermadas, quizás porque el danés no estaba para más trotes. De hecho, no atacó a Pogacar en esta larga subida final a La Plagne. Sí le aguantó perfecto los cambios de ritmo al maillot amarillo, pero no le probó.

Tan solo en la aproximación a la meta aceleró Vingegaard y llegó segundo, cogiendo algo de bonificación respecto a Pogacar, tercero. Una imagen distinta a la vista en Pirineos, cuando el esloveno era claramente superior y dejaba atrás al danés. Pero, pese al cambio de posiciones, lo cierto es que Pogacar, quizás sin las fuerzas necesarias para irse de todos y arrebatarle la etapa a Arensman, se limitó a no perder segundos y a tirar a su ritmo más cómodo.

En La Plagne no estuvo la pareja de súper ciclistas sola. El ritmo, menor, permitió que tanto Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe) como Oscar Onley (Team Picnic PostNL), luchando por la tercera plaza de la general y por el maillot blanco de mejor joven, estuvieran con ellos. Y fue Lipowitz, que parecía estar sufriendo más, quien al final aceleró para descolgar a un Onley que, de repente, se vació. El alemán entró a 6 segundos de Arensman, a 4 de Vingegaard y Pogacar, mientras que Onley fue quinto a 41 segundos de su gran rival por el podio, ya perdido.

A falta de dos etapas, una pensada para fugas o incluso una llegada masiva, y la última en los Campos Elíseos de París con ese plus de las subidas a Montmartre para evitar el paseo triunfal, todo parece decidido. Salvo caídas o lesiones, salvo algún infortunio, Pogacar ganará su cuarto Tour de Francia al tener 4:24 minutos sobre Vingegaard, con Lipowitz tercero a 11:09 y Onley quinto a 12:12.