Ayuso y Blasi comandan las opciones de España en el Europeo de Liubliana

Selecciones españolas femenina y masculina de ciclismo para el Europeo de Liubliana - RFEC

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los ciclistas españoles Juan Ayuso y Paula Blasi serán los líderes de las selecciones españolas élite masculina y femenina en el Campeonato de Europa de ciclismo en carretera, que se celebrará entre el 2 y el 7 de octubre en Liubliana (Eslovenia) apenas unos días después del Mundial de Montreal (Canadá).

Casi sin tiempo para asimilar la cita mundialista, la delegación española pone rumbo a tierras eslovenas para afrontar el último gran objetivo internacional de la temporada 2026.

El alicantino Juan Ayuso, decimotercero en la prueba en línea en Montreal, volverá a liderar a la selección masculina, que completarán Iván Romeo, Pau Miquel, Urko Berrade, Cristian Rodríguez y Joel Nicolau y en la que no estará Enric Mas, reciente ganador de La Vuelta.

Por su parte, la barcelonesa Paula Blasi, vigente campeona de La Vuelta femenina y que en la prueba de fondo mundialista vio lastradas sus opciones por una caída, comandará a un grupo femenino en el que también estarán Usoa Ostolaza, Alicia González, Sara Martín, Mireia Benito y Mavi García.

La acción en Liubliana comenzará el sábado 3 de octubre a partir con la carrera élite femenina, con una carrera sobre 129,9 kilómetros que parte desde la capital eslovena para completar un primer sector de 85,7 kilómetros antes de afrontar dos vueltas al circuito final de aproximadamente 22 kilómetros con llegada en Sencur. El duro circuito final incluye la ascensión a Mozjanca, de 2,1 kilómetros al 10,2% de pendiente media. Todas las españolas participarán en la prueba.

El domingo 4 de octubre será el turno de los hombres, que afrontarán una prueba de 196,2 kilómetros, con un tramo inicial de 85,7 kilómetros desde Liubliana y posteriormente cinco vueltas al circuito final antes de alcanzar la meta en Sencur. Juan Ayuso, Iván Romeo, Pau Miquel, Urko Berrade, Cristian Rodríguez y Joel Nicolau serán las seis bazas de la selección española.

Las contrarrelojes individuales élite se celebrarán el miércoles 7 de octubre. Paula Blasi y Mireia Benito serán las representantes españolas en la prueba femenina, mientras que Iván Romeo será la baza del equipo nacional en la masculina. Ambas se disputarán sobre una distancia de 22 kilómetros con salida y llegada en Sencur. El perfil presenta una primera mitad claramente ascendente, con la principal dificultad concentrada en la zona central, para posteriormente afrontar el descenso y un tramo final más favorable camino de meta.