Decathlon acelera su apuesta por la circularidad con una red de espacios de ciclismo de Segunda Vida. - DECATHLON

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

Decathlon, la marca multideporte mundial, pretende reforzar su compromiso de hacer el deporte cada vez más accesible y su apuesta por la economía circular al implementar en sus tiendas de Terrassa, Barakaldo, Alfafar, Alicante y Granada espacios especialistas de Segunda Vida con foco en el ciclismo.

De esta forma, consolida una red de referencia en circularidad que ya conforman los centros de Embajadores, Rivas y San Sebastián de los Reyes. En estos espacios los clientes pueden comprar y vender bicicletas de segunda mano de marcas premium, destacando modelos de gama alta de distintas disciplinas que se renuevan constantemente para dar respuesta a ciclistas de niveles medios y expertos.

Esta propuesta convivirá con la oferta habitual de ciclismo de la compañía, integrando así soluciones para que cualquier deportista pueda disfrutar de este deporte. Además, como principal novedad, Decathlon amplía su servicio de recompra incorporando bicicletas de carbono de carretera, gravel y de montaña.

Estos productos pasan por un proceso de revisión y reacondicionamiento realizado por un equipo técnico experto antes de ponerse de nuevo a la venta, y se entregan con 1 año de garantía de Decathlon, ofreciendo una experiencia de compra más segura y confiable.

Estos espacios cuentan con un taller de reparación y mantenimiento en donde los usuarios pueden solicitar servicios de personalización, mantenimiento y reparación multimarca especialmente enfocado en el ciclismo, además del servicio de Click & Recoge en 1 hora para el alquiler de bicicletas junior online.

La propuesta se extiende también más allá de la tienda física gracias a la alianza de Decathlon con Wallapop. Este acuerdo permite comprar online la oferta de segunda mano de ciclismo de Decathlon Rivas y Decathlon Terrassa, además de dar visibilidad a las bicicletas de Segunda Vida del resto de tiendas a nivel nacional y facilitar la reserva y compra en tienda.