La "familia" del Equipo KH-7 irá a Marruecos a ganar y a disfrutar la Skoda Titan Desert 2025

Melcior Mauri capitanea un equipo con récord de 56 participantes con aspirantes como Andrey Amador, corredores con minusvalías y chefs como los Hermanos Torres

El Equipo KH-7 afronta su novena participación en la Skoda Titan Desert, cuya edición en Marruecos de este año tendrá lugar del 1 al 6 de mayo, con múltiples objetivos que van desde intentar ganar la carrera a llevar a cabo fines solidarios con población local y sacar a la luz historias personales de superación, con 56 participantes en local que incluyen, entre otros, a los reconocidos chefs Javier y Sergio Torres.

Precisamente, en la Cocina Hermanos Torres, uno de los restaurantes más laureados del mundo y hábitat natural de los hermanos, tuvo lugar la presentación de récord del equipo KH-7, capitaneado por el exciclista profesional Melcior Mauri y que, con esos casi 60 integrantes, serán un auténtico pelotón dentro de la competición.

Una "familia" unida, que correrá por disfrutar, por crecer a nivel emocional y también por ganar. En el vigésimo aniversario de la Titan Desert, el KH-7 será el equipo más multitudinario y puede que ambicioso, porque desde que debutaron en 2017 han ido creciendo sin dejar de lado las activaciones solidarias con entidades y organizaciones de España y Marruecos.

"Es la reunión de la familia titánica de KH-7, de casi 60 participantes con distintos propósitos. Una familia que sufre unida, que se espera y que nunca deja de pedalear", así resumen desde KH-7 su presencia en una de las carreras de bicicleta de montaña más duras, muchas veces conocida como el Rally Dakar de las bicis.

Como novedades, en ese equipo de Melcior Mauri, el gran artífice y nexo de unión, estarán los exciclistas profesionales Luis Ángel Maté y Andrey Amador, que aparcadas las bicicletas de carretera y, en el caso del costarricense, superada una dura lesión de pie intentarán luchar por el triunfo en la general, acompañados por el cuatro veces ganador de la prueba Josep Betalú.

Pero 'Beta' no está esta vez como para, de primeras, ir a por el triunfo. "Me encuentro bien, pero es un año diferente, muchos meses sin entrenar y fuera del ciclismo, no tenía ni ganas de competir. Melcior me animó, me dijo de coger otro rol de ayudar a corredores fuertes con piernas para ganar, pero sin experiencia. Algo que sé yo es cómo ganar esta carrera, que es muy diferente. Con Andrey y Luis Ángel podemos hacer una estrategia muy buena y pelear por la victoria. Me está haciendo estar motivado", reconoció.

Precisamente, Melcior Mauri, como capitán del equipo KH-7, confirmó ese rol dentro de un grupo que sigue creciendo. "Aunque nos gustan los resultados, somos una familia y esa filosofía me gusta y hay que respetarla. Yo integro gente al equipo, y aunque no nos conozcamos impregnamos la filosofía de equipo y nunca ha salido una manzana podrida", manifestó.

Todavía está 'verde' a nivel de MTB el exciclista Andrey Amador, profesional en el Movistar Team, INEOS Grenadiers y en el EF hasta finales de 2024, cuando se tuvo que retirar por lesión. Pero, tras verse en un pozo, sale de él gracias a KH-7 y a esta Titan Desert, a la que llega tras triunfar en la Vuelta a Ibiza MTB.

"Me tuve que retirar antes de tiempo por un accidente y estuve algo peleado con la bicicleta. Pero cuando me invitaron a ir a la Titan, me olvidé de todo y cogí la bicicleta. Me dieron la mano para seguir. Me lo he tomado en serio, no llego mal, no conozco la carrera pero de la mano de todos, sobre todo con Melcior y Josep, voy con muchas ganas y espero que más allá de pasarlo bien consigamos resultados", apuntó.

Pero en la "familia" no solo hay aspirantes al triunfo. Hay reconocidos cocineros como Paco Roncero, que no pudo asistir a la presentación, o los hermanos Torres, ya 'expertos' en la Titan Desert. Javier Torres no pudo ir por una lesión año pasado y afronta su tercera carrera y, para su hermano Sergio, será la cuarta.

"Mi motivación absoluta en la Titan es tener a mi hermano detrás mordiendo polvo. No puede haber mayor motivación. De no ser por la bici, no podríamos con todo lo que nos rodea cada día, es una válvula de escape. Cuando llegas aquí estás listo para afrontar lo que sea. Te pone las pilas", comentó Sergio Torres.

Y el dulce lo pondrá Lluc Crusellas, mejor pastelero del mundo y que también sigue mejorando en el desierto. "No es más adictiva la Titan que el chocolate, pero es una gran vía de escape. Es momento para disfrutar del deporte y compartirlo con la familia de KH-7 y, además, viene mi hermano también este año", comentó.

En el perseguir varias metas destaca la de Ramona Gabriel, dos veces ganadora de la Titan Desert en categoría femenina y que ahora participa en dúo mixto, modalidad en la que un hombre y una mujer debe ir juntos y pasar cada punto de control y cada meta con menos de un minuto de diferencia.

Aunque, sin duda, la gran historia de superación la sigue firmando Léster Fernández, en su cuarta Titan Desert tras llegar a la prueba con una beca de KH-7 que le ayuda a, pese a su minusvalía y el verse necesitado de una silla, poder rodar en bici por las dunas de Marruecos.

"He vivido de todo, desde varias emociones a caerme, a no poder pasar un río o tener problemas digestivos. Es una vivencia y tener gente a tu lado pendiente de ti, es muy bueno. Poder pasar una aventura que me parecía imposible y que a día de hoy voy para la Titan número 5, ya me dirás", señaló.

Toda esta numerosa familia llena de retos deportivos y solidarios, porque KH-7 se une a Aural para ayudar a la salud auditiva de gente necesitada en Marruecos, no sería posible sin la implicación de Josep Maria Lloreda, presidente de KH-7.

"Montar estos eventos con el compañerismo que hay, liderados por Melcios, da un valor que supera al propio deporte y a la publicidad. Este año vamos a la carrera con un grupo muy numeroso, y es un orgullo. Cada vez tenemos una familia más grande", celebró.

Pero si unos van a ganar, otros van a dar visibilidad a causas solidarias o a vivir la aventura de su vida. Además de la parte competitiva, el equipo KH-7 refuerza su compromiso con la sostenibilidad y la acción social a través de su programa Titan Life by KH-7.

Entre las iniciativas destacadas vuelve la campaña 'Residuos Cero', que promueve la recogida de residuos en el campamento y en el recorrido, así como la activación 'Volver a oír para volver a vivir', que ofrece revisiones auditivas, unas 50 al día, y entrega de audífonos a personas con recursos limitados en Marruecos.

También se han presentado los equipos becados por KH-7 a través de las Becas Titan Life. Este año viajarán al desierto el equipo del Institut Guttmann, nueve participantes entre cinco profesionales del hospital y dos personas con lesiones medulares y dos con lesiones cerebrales, así como el proyecto Titan Deja Huella, integrado por deportistas trasplantados, donantes y profesionales sanitarios, que tiene el objetivo de concienciar sobre la donación de órganos.