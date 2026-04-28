Luis León Sánchez gana la tercera etapa de la Titan Desert y Luis Ángel Maté sigue líder

Etapa 2 de la Skoda Titan Desert Marruecos 2026 - KH-7

BARCELONA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ciclista murciano Luis León Sánchez (Cleardent) se adjudicó este martes la tercera etapa de la Skoda Titan Desert Morocco 2026, disputada entre Battou y Sidi Ali sobre 98 kilómetros, mientras que Luis Ángel Maté (KH-7) reforzó su liderato en la general tras entrar segundo, con el mismo tiempo que el murciano, en una jornada rapidísima que abrió la etapa maratón.

En categoría femenina, la neerlandesa Tessa Kortekaas firmó su tercer triunfo consecutivo y amplió todavía más su ventaja al frente de la clasificación, mientras que Pilar Fernández se mantiene segunda.

La jornada, prácticamente llana y con apenas 352 metros de desnivel positivo, estuvo marcada por la alta velocidad desde la salida. El recorrido arrancó con un tramo pedregoso, pasó después por largas pistas rápidas en pleno desierto y terminó con una zona más blanda y exigente antes del campamento maratón, donde los participantes deberán afrontar la autosuficiencia sin asistencia externa.

La batalla por la etapa masculina se resolvió en los últimos kilómetros, cuando Luis León Sánchez y Luis Ángel Maté lograron marcharse por delante del grupo de favoritos y se jugaron el triunfo al sprint.

Finalmente, el corredor murciano se impuso con un tiempo de 3:01:40 y una velocidad media de 32,37 km/h, mientras que Maté supo gestionar el esfuerzo para mantener el maillot de líder y dar un paso más hacia el triunfo final.

"Ha sido una etapa muy rápida y muy dura esta primera parte, pero ha ido muy bien, con muy buen trabajo de todo el equipo. Un día más manteniendo el maillot, un día menos para acabar la carrera", señaló Maté tras la etapa.

También destacaron en la jornada Daniel Moreno, séptimo, y Vicente Quiles, octavo, en un día de gran rendimiento colectivo entre los hombres de cabeza.

En la clasificación femenina, Kortekaas volvió a dominar con autoridad y continúa además escalando posiciones en la general absoluta, donde ya se sitúa entre las mejores de toda la prueba, mientras Pilar Fernández conserva la segunda plaza.

En dúo mixto, Ramona Gabriel y Toni Moreno sumaron su tercera victoria consecutiva de etapa para ampliar su ventaja y confirmar su dominio en la categoría.