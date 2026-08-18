Alexander Zverev 2 - 0 Terence Atmane: resumen y estadísticas del partido de Cincinnati Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 18 de agosto de 2026.





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El tenista alemán Alexander Zverev ha avanzado a los octavos de final del torneo Cincinnati Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al francés Terence Atmane por 7-6, 7-6 en 2 horas y 8 minutos. En el primer set, Zverev rompió el servicio de Atmane en el quinto juego, pero Atmane también logró un break en el segundo juego. El set se resolvió en un tie-break, donde Zverev se impuso 7-4. En el segundo set, ambos jugadores mantuvieron sus servicios hasta llegar nuevamente a un tie-break, donde Zverev ganó 8-6. En cuanto a las estadísticas de saque, Zverev tuvo un 68% de efectividad en su primer servicio, ganando el 77% de los puntos con su saque. Además, logró 5 aces y cometió 3 dobles faltas. Atmane, por su parte, tuvo un 55% de efectividad en su primer servicio y ganó el 74% de los puntos con su saque, logrando 1 ace y cometiendo 2 dobles faltas.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



