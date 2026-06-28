Argelia 3 - 3 Austria | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Argelia 3 - 3 Austria: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 28 de junio de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
Argelia y Austria empataron este domingo 3-3 en un emocionante encuentro de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA. El partido, disputado en el GEHA Field at Arrowhead Stadium, comenzó con ventaja para los austriacos gracias a un gol de Marko Arnautovic en el minuto 28. Sin embargo, Rafik Belghali igualó el marcador justo antes del descanso. En la segunda mitad, Marcel Sabitzer adelantó nuevamente a Austria en el minuto 55, pero Argelia respondió rápidamente con un tanto de Riyad Mahrez en el 60. En el tiempo añadido, Mahrez puso a Argelia por delante con otro gol en el minuto 90+3, pero Sasa Kalajdzic empató para Austria en el 90+6. A pesar de la igualdad en el marcador, Argelia dominó el juego con un 65% de posesión y más remates totales, destacando la participación de Riyad Mahrez en el ataque.
El equipo africano mostró un juego más propositivo, con Riyad Mahrez siendo el jugador más participativo en el ataque, anotando dos de los tres goles de su equipo. Por su parte, Austria, aunque tuvo menos posesión, supo aprovechar sus oportunidades para mantener el marcador equilibrado. No hubo intervenciones del VAR que alteraran decisiones importantes del árbitro, y el partido transcurrió sin expulsiones ni penales fallados. Ambos equipos cerraron su participación en la fase de grupos con este resultado, quedando a la espera de los resultados de otros grupos para definir su clasificación a la siguiente ronda.
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FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: ARGELIA 3 - AUSTRIA 3 (1-1, al descanso).
--EQUIPOS.
ARGELIA: Oussama Benbot; Rafik Belghali (Samir Chergui, min.71), Aissa Mandi, Ramy Bensebaini, Jaouen Hadjam (Rayan Ait Nouri, min.71); Nabil Bentaleb, Fares Chaibi, Riyad Mahrez, Ibrahim Maza, Houssem Aouar (Fares Ghedjemis, min.90+4), Amine Gouiri (Zineddine Belaid, min.71).
AUSTRIA: Alexander Schlager; Stefan Posch, Philipp Lienhart, David Alaba (Kevin Danso, min.62), Phillipp Mwene (Sasa Kalajdzic, min.90+5); Nicolas Seiwald, Xaver Schlager (Florian Grillitsch, min.46), Konrad Laimer, Romano Schmid (Paul Wanner, min.46), Marcel Sabitzer, Marko Arnautovic (Michael Gregoritsch, min.46).
--GOLES.
0-1, min.28: Marko Arnautovic (David Alaba) .
1-1, min.45: Rafik Belghali.
1-2, min.55: Marcel Sabitzer (Konrad Laimer) .
2-2, min.60: Riyad Mahrez (Houssem Aouar) .
3-2, min.90(+3): Riyad Mahrez (Houssem Aouar) .
3-3, min.90(+6): Sasa Kalajdzic (Michael Gregoritsch) .
--ÁRBITRO.
Ilgiz Tantashev, asistido en las bandas por Andrey Tsapenko y Timur Gaynullin, en el VAR: Leodan Gonzalez y Shaun Evans. por parte de ARGELIA. Amonestó a Marko Arnautovic (min.11), por parte de AUSTRIA.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
GEHA Field at Arrowhead Stadium (69,045 espectadores)
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Argelia
| Austria
|Goles
| 3
| 3
|Remates Fuera
| 5
| 6
|Remates
| 12
| 10
|Pases Totales
| 763
| 397
|Corners
| 0
| 3
|Faltas
| 3
| 7
|Posesión
| 65%
| 35%
|Tiros Bloqueados
| 2
| 1
|Fueras de Juego
| 1
| 3
|Tarjetas Amarillas
| 0
| 1
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 2
| 3
|Ataques
| 139
| 81
|Ataques Peligrosos
| 43
| 39
|Centros
| 5
| 15
|Saques de Banda
| 16
| 10
|Saques de Portería
| 8
| 6
|Tratamientos
| 1
| 0
|Sustituciones
| 4
| 5
|Tiros de Falta
| 10
| 4
|Paradas
| 0
| 2
|Contra Golpes
| 1
| 5
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Clasificado
| Argentina
| 9
| 3
|2
| Clasificado
| Austria
| 4
| 3
|3
| Tercero ¿?
| Argelia
| 4
| 3
|4
| Eliminado
| Jordania
| 0
| 3
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|28/06/2026
| World Cup Grp. J
| Algeria
| 3-3
| Austria
-Últimos Resultados de Argelia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|28/06/2026
| World Cup Grp. J
| Algeria
| 3-3
| Austria
|23/06/2026
| World Cup Grp. J
| Jordan
| 1-2
| Algeria
|17/06/2026
| World Cup Grp. J
| Argentina
| 3-0
| Algeria
-Últimos Resultados de Austria.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|28/06/2026
| World Cup Grp. J
| Algeria
| 3-3
| Austria
|22/06/2026
| World Cup Grp. J
| Argentina
| 2-0
| Austria
|17/06/2026
| World Cup Grp. J
| Austria
| 3-1
| Jordan
-Próximos partidos de Argelia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|03/07/2026 05:00
| World Cup Final Stage
| Switzerland
| Algeria
-Próximos partidos de Austria.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|02/07/2026 21:00
| World Cup Final Stage
| Spain
| Austria