Barcelona 3 - 0 Mallorca | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Barcelona 3 - 0 Mallorca: resumen y estadísticas del partido de la jornada 23 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 7 de febrero de 2026.

El Barcelona ha ganado este sábado (2/7/2026 4:15:00 PM) por 3-0 al Mallorca en el primer partido de la jornada 23 en LaLiga EA Sports, aprovechando los azulgranas tras el descanso la fragilidad defensiva de su adversario, que sigue en puestos de descenso y dejando muy malas sensaciones. Robert Lewandowski abrió el marcador en el minuto 29, asistido por Dani Olmo. Lamine Yamal amplió la ventaja en el 61, también con pase de Dani Olmo. Finalmente, Marc Bernal sentenció el partido en el 83 para el Barcelona. El jugador más participativo en ataque fue Dani Olmo.

FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: BARCELONA 3 - MALLORCA 0 (1-0, al descanso).



--EQUIPOS.

BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Pau Cubarsi, Eric Garcia, Alejandro Balde; Fermin Lopez (Tommy Marques, min.84), Marc Casado, Dani Olmo (Marc Bernal, min.67); Lamine Yamal (Roony Bardghji, min.78), Robert Lewandowski (Joao Cancelo, min.78), Marcus Rashford (Ferran Torres, min.67).



MALLORCA: Leo Roman; Pablo Maffeo, David Lopez, Johan Mojica, Martin Valjent; Samu (Manu Morlanes, min.78), Mateu Morey (Antonio Sanchez, min.63), Pablo Torre (Sergi Darder, min.63), Jan Virgili (Mateo Joseph, min.63), Omar Mascarell, Vedat Muriqi (Javi Llabres, min.78).



--GOLES.

1-0, min.29: Robert Lewandowski (Dani Olmo) .

2-0, min.61: Lamine Yamal (Dani Olmo) .

3-0, min.83: Marc Bernal.





--ÁRBITRO.

Alejandro Quintero, asistido en las bandas por Raul Cabanero y Jose Garcia, en el VAR: Javier Iglesias y Pablo Gonzalez. por parte del BARCELONA. por parte del MALLORCA.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Spotify Camp Nou televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Barcelona Mallorca Goles 3 0 Remates Fuera 7 3 Remates 25 9 Pases Totales 774 238 Corners 11 3 Faltas 7 9 Posesión 76% 24% Tiros Bloqueados 12 2 Fueras de Juego 0 3 Tarjetas Amarillas 0 0 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 3 0 Ataques 138 71 Ataques Peligrosos 61 19 Centros 23 9 Saques de Banda 17 17 Saques de Portería 4 10 Tratamientos 3 3 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 12 7 Paradas 4 3 Contra Golpes 3 3



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 58 23 2 Champions Real Madrid 54 22 3 Champions Atlético 45 22 4 Champions Villarreal 42 21 5 Europa League Betis 35 22 6 Conference League Espanyol 34 22 15 Permanencia Mallorca 24 23 18 Descenso Rayo 22 22 19 Descenso Levante 18 21 20 Descenso Real Oviedo 16 22



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 07/02/2026 LaLiga Barcelona 3-0 Mallorca 16/08/2025 LaLiga Mallorca 0-3 Barcelona 22/04/2025 LaLiga Barcelona 1-0 Mallorca 03/12/2024 LaLiga Mallorca 1-5 Barcelona 08/03/2024 LaLiga Barcelona 1-0 Mallorca









-Últimos Resultados del Barcelona.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 07/02/2026 LaLiga Barcelona 3-0 Mallorca 31/01/2026 LaLiga Elche 1-3 Barcelona 28/01/2026 Champions Barcelona 4-1 FC Copenhague 25/01/2026 LaLiga Barcelona 3-0 Real Oviedo 21/01/2026 Champions Slavia Prague 2-4 Barcelona









-Últimos Resultados del Mallorca.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 07/02/2026 LaLiga Barcelona 3-0 Mallorca 02/02/2026 LaLiga Mallorca 4-1 Sevilla 25/01/2026 LaLiga Atlético 3-0 Mallorca 17/01/2026 LaLiga Mallorca 3-2 Athletic Bilbao 11/01/2026 LaLiga Rayo 2-1 Mallorca









-Próximos partidos del Barcelona.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 16/02/2026 21:00 LaLiga Girona Barcelona 22/02/2026 16:15 LaLiga Barcelona Levante 01/03/2026 19:00 LaLiga Barcelona Villarreal









-Próximos partidos del Mallorca.

