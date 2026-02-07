Barcelona 3 - 0 Mallorca | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Barcelona 3 - 0 Mallorca: resumen y estadísticas del partido de la jornada 23 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 7 de febrero de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Barcelona ha ganado este sábado (2/7/2026 4:15:00 PM) por 3-0 al Mallorca en el primer partido de la jornada 23 en LaLiga EA Sports, aprovechando los azulgranas tras el descanso la fragilidad defensiva de su adversario, que sigue en puestos de descenso y dejando muy malas sensaciones.
Robert Lewandowski abrió el marcador en el minuto 29, asistido por Dani Olmo. Lamine Yamal amplió la ventaja en el 61, también con pase de Dani Olmo. Finalmente, Marc Bernal sentenció el partido en el 83 para el Barcelona. El jugador más participativo en ataque fue Dani Olmo.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: BARCELONA 3 - MALLORCA 0 (1-0, al descanso).
--EQUIPOS.
BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Pau Cubarsi, Eric Garcia, Alejandro Balde; Fermin Lopez (Tommy Marques, min.84), Marc Casado, Dani Olmo (Marc Bernal, min.67); Lamine Yamal (Roony Bardghji, min.78), Robert Lewandowski (Joao Cancelo, min.78), Marcus Rashford (Ferran Torres, min.67).
MALLORCA: Leo Roman; Pablo Maffeo, David Lopez, Johan Mojica, Martin Valjent; Samu (Manu Morlanes, min.78), Mateu Morey (Antonio Sanchez, min.63), Pablo Torre (Sergi Darder, min.63), Jan Virgili (Mateo Joseph, min.63), Omar Mascarell, Vedat Muriqi (Javi Llabres, min.78).
--GOLES.
1-0, min.29: Robert Lewandowski (Dani Olmo) .
2-0, min.61: Lamine Yamal (Dani Olmo) .
3-0, min.83: Marc Bernal.
--ÁRBITRO.
Alejandro Quintero, asistido en las bandas por Raul Cabanero y Jose Garcia, en el VAR: Javier Iglesias y Pablo Gonzalez. por parte del BARCELONA. por parte del MALLORCA.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Spotify Camp Nou televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Barcelona
| Mallorca
|Goles
| 3
| 0
|Remates Fuera
| 7
| 3
|Remates
| 25
| 9
|Pases Totales
| 774
| 238
|Corners
| 11
| 3
|Faltas
| 7
| 9
|Posesión
| 76%
| 24%
|Tiros Bloqueados
| 12
| 2
|Fueras de Juego
| 0
| 3
|Tarjetas Amarillas
| 0
| 0
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 3
| 0
|Ataques
| 138
| 71
|Ataques Peligrosos
| 61
| 19
|Centros
| 23
| 9
|Saques de Banda
| 17
| 17
|Saques de Portería
| 4
| 10
|Tratamientos
| 3
| 3
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 12
| 7
|Paradas
| 4
| 3
|Contra Golpes
| 3
| 3
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 58
| 23
|2
| Champions
| Real Madrid
| 54
| 22
|3
| Champions
| Atlético
| 45
| 22
|4
| Champions
| Villarreal
| 42
| 21
|5
| Europa League
| Betis
| 35
| 22
|6
| Conference League
| Espanyol
| 34
| 22
|15
| Permanencia
| Mallorca
| 24
| 23
|18
| Descenso
| Rayo
| 22
| 22
|19
| Descenso
| Levante
| 18
| 21
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 16
| 22
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|07/02/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 3-0
| Mallorca
|16/08/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 0-3
| Barcelona
|22/04/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 1-0
| Mallorca
|03/12/2024
| LaLiga
| Mallorca
| 1-5
| Barcelona
|08/03/2024
| LaLiga
| Barcelona
| 1-0
| Mallorca
-Últimos Resultados del Barcelona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|07/02/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 3-0
| Mallorca
|31/01/2026
| LaLiga
| Elche
| 1-3
| Barcelona
|28/01/2026
| Champions
| Barcelona
| 4-1
| FC Copenhague
|25/01/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 3-0
| Real Oviedo
|21/01/2026
| Champions
| Slavia Prague
| 2-4
| Barcelona
-Últimos Resultados del Mallorca.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|07/02/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 3-0
| Mallorca
|02/02/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 4-1
| Sevilla
|25/01/2026
| LaLiga
| Atlético
| 3-0
| Mallorca
|17/01/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 3-2
| Athletic Bilbao
|11/01/2026
| LaLiga
| Rayo
| 2-1
| Mallorca
-Próximos partidos del Barcelona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|16/02/2026 21:00
| LaLiga
| Girona
| Barcelona
|22/02/2026 16:15
| LaLiga
| Barcelona
| Levante
|01/03/2026 19:00
| LaLiga
| Barcelona
| Villarreal
-Próximos partidos del Mallorca.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|15/02/2026 21:00
| LaLiga
| Mallorca
| Betis
|22/02/2026 18:30
| LaLiga
| Celta
| Mallorca
|01/03/2026 19:00
| LaLiga
| Mallorca
| Real Sociedad