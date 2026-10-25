Daniil Medvedev 2 - 1 Nikoloz Basilashvili: resumen y estadísticas del partido de Almaty Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 25 de octubre de 2026.





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El tenista ruso Daniil Medvedev se ha proclamado campeón del torneo Almaty Open, de categoría ATP Tour 250, que se disputa en pista dura en Almaty, Kazakhstan, tras ganar al georgiano Nikoloz Basilashvili por 2-1 (6-7, 6-1, 6-3) en un partido que duró aproximadamente 1 hora y 50 minutos. En el primer set, ambos jugadores mantuvieron sus servicios hasta llegar al tie-break, donde Basilashvili se impuso con un marcador de 7-6. En el segundo set, Medvedev logró romper el servicio de su oponente en dos ocasiones, ganando el set 6-1. En el tercer set, Medvedev consiguió un break crucial para cerrar el partido con un 6-3. Medvedev mostró una sólida estadística de saque, con un 78% de primeros servicios y 22 aces a lo largo del partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



