Elena Rybakina 2 - 0 Diana Shnaider: resumen y estadísticas del partido de Ningbo Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 24 de octubre de 2026.





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La tenista kazaja Elena Rybakina ha avanzado a la final del torneo Ningbo Open, de categoría WTA 500 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la rusa Diana Shnaider por 6-3, 7-5 en un partido que duró aproximadamente 1 hora y 35 minutos. En el primer set, Rybakina logró un break crucial en el sexto juego, lo que le permitió tomar ventaja y cerrar el set 6-3 al mantener su servicio en el noveno juego. En el segundo set, ambas jugadoras intercambiaron breaks, pero Rybakina consiguió romper el servicio de Shnaider en el undécimo juego y mantuvo su servicio en el siguiente para ganar el set 7-5. Rybakina no concedió ningún set en el partido, destacando su efectividad en el servicio con un 1st Serve Percentage del 56% y 6 aces.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



