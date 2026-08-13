Martin Landaluce 2 - 0 Jack Draper: resumen y estadísticas del partido de Cincinnati Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 13 de agosto de 2026.





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El tenista español Martin Landaluce ha avanzado a los treintaidosavos de final del torneo Cincinnati Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al británico Jack Draper por 6-3, 7-5 en 2 horas de partido. En el primer set, Martin Landaluce logró dos 'breaks', mientras que Jack Draper no consiguió ninguno. Landaluce mantuvo su servicio en todos sus juegos, lo que le permitió cerrar el set 6-3. En el segundo set, Draper comenzó rompiendo el servicio de Landaluce, pero este logró recuperarse con tres 'breaks' a lo largo del set, asegurando la victoria por 7-5. Landaluce mostró un 49% de efectividad en su primer servicio durante el partido.



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