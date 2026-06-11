Antonelli quiere dar otro golpe al Mundial en Barcelona

Archivo - El piloto español Fernando Alonso (Aston Martin), en el GP de España 2025. - Charly Lopez / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fórmula 1 celebra este fin de semana el Gran Premio de Barcelona-Catalunya, séptima prueba del calendario en el Circuit de Barcelona-Catalunya, donde Mercedes y el italiano Kimi Antonelli esperan prolongar su gran momento, ante unos Ferrari que quieren seguir dando pasos adelante con más mejoras, mientras no apunta a ser una cita amable para Williams y Aston Martin.

El 'Gran Circo' aterriza en el circuito de Montmeló, donde la gestión de la energía será clave, además de unos neumáticos con compuestos más blandos que el año pasado. Será la primera vez con su nuevo nombre GP de Barcelona-Catalunya por la inclusión de Madrid en el calendario y la última antes de empezar a rotar en el Mundial con Spa-Francorchamps. Y llegando al primer tercio de la temporada, la situación es la misma: Antonelli sigue intratable y es el claro rival a batir.

El italiano enlazó en el caótico GP de Mónaco su quinta victoria consecutiva -de la parrilla actual, solo Hamilton y Verstappen han encadenado cinco o más triunfos- para sumar 156 puntos como líder en la clasificación. Hasta en las calles de Montecarlo, donde Ferrari gozaba de un aparente favoritismo, el joven piloto fue el mejor el sábado y el domingo, y ahora quiere prolongar su racha al Circuit, donde tuvo que abandonar en 2025.

Antonelli aventaja ya en 66 puntos al inglés Lewis Hamilton (Ferrari), con 90, después de su segundo puesto en Mónaco, y en 68 al también británico George Russell (Mercedes), con 88, el rival principal del italiano por el título, ya que ambos pilotan el monoplaza más estable y con mejor rendimiento de la actual parrilla.

Russell se quedó fuera de los puntos en Mónaco y ahora llega a un trazado en el que su peor resultado son dos cuartos puestos, y donde también ha sido tercero en dos ocasiones. Otro golpe de Antonelli podría ser, quizá, demasiada distancia, aunque son el resto de perseguidores los que deben reaccionar antes de que sea demasiado tarde.

Para Max Verstappen -ganador en Montmeló en 2016, 2022, 2023 y 2024-, que sí logró hacer el segundo mejor crono en la 'qualy', Montecarlo fue una pesadilla por una 'clavada' en la salida y su posterior retirada, aunque sí vio a su compañero Isack Hadjar subirse al tercer escalón del podio. Ahora, Barcelona, el banco de pruebas por excelencia de la F1, será el examen casi definitivo para saber si el monoplaza de la marca de bebida energética ha dado un paso adelante de verdad.

En un circuito que desenmascara las debilidades y explota las fortalezas de cada coche, y es ahí donde Ferrari, con un nuevo paquete de mejoras, es optimista con ver al SF-26 en la zona alta peleando con Mercedes. El monegasco Charles Leclerc, que no termina en el 'top 3' desde Japón, vivió, debido a su abandono, un GP en casa para olvidar, y llega a Barcelona, donde nunca se ha subido al cajón, con ganas de redimirse.

Por el contrario, su compañero Hamilton vive uno de sus mejores momentos desde que llegó a Ferrari, repitiendo en Montecarlo el segundo lugar que logró en Canadá y ahora segundo en el Mundial. Además, es el piloto con más victorias (6) en Montmeló -5 de ellas seguidas entre 2017 y 2021-, junto al alemán Michael Schumacher

No está siendo el inicio de McLaren. El inglés Lando Norris atraviesa un bache importante, ya que en el Principado encadenó su segundo GP consecutivo sin puntos y, como su compañero, Oscar Piastri -que fue cuarto en Mónaco-, están a casi 100 puntos del líder. Como vigente campeones del mundo, son los que más necesitan una reacción en un circuito en el que dominó el australiano en 2025, con el mejor tiempo de la historia del trazado y con la victoria el domingo con doblete 'papaya'.

Y el Gran Premio en España no será, previsiblemente, una fiesta española en la pista, ya que no se antoja un fin de semana fácil para Fernando Alonso ni Carlos Sainz. El asturiano viene de sumar su primer punto en Montecarlo y fue en Montmeló donde consiguió su última victoria en 2013. Además, estará arropado por la nueva grada Alonso Land con más de 10.000 aficionados.

Finalmente, el madrileño, que vivió un fin de semana duro en Mónaco, involucrado en hasta dos incidentes que le obligaron a retirarse, viaja a un trazado en el que ha puntuado en todas sus visitas salvo en la del año pasado, también con Williams. También tendrá el apoyo de mas de 3.000 seguidores en la Grada CS55.

--HORARIOS DEL GRAN PREMIO DE BARCELONA-CATALUNYA 2026:

-Viernes 12 de junio.

Entrenamientos Libres 1 13.30.

Entrenamientos Libres 2 17.00.

-Sábado 13.

Entrenamientos Libres 3 12.30.

Calificación 16.00.

-Domingo 14.

Carrera 15.00.