Carlos Sainz: "El coche no ha ido mal en Austin, igual podemos hacer Top 8"

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Williams) confesó que por "alguna razón" que no comprende su coche ha rendido bien en el Gran Premio de Estados Unidos, un circuito de Austin que se le suele dar bien, aunque confesó que no espera más que el séptimo u octavo puesto en la carrera del domingo.

"Tengo flecha para arriba, me siento también así. No es solo una estadística o un resultado, la sensación dentro del equipo y la mía es muy positiva. Cada vez me siento más cómodo con el coche, con el equipo, estamos en una buena dirección y hay que seguir así", indicó en la previa este jueves en declaraciones a Dazn.

El madrileño, que viene de hacer podio en Baku y remontar en Singapur, confió en seguir en esa línea positiva en Estados Unidos. "Seguir con el pie abajo, no desistir, incluso en momentos difíciles, es importante volver y hacer una buena carrera como hicimos el domingo en Singapur", afirmó.

Sin embargo, el de Williams confesó que no espera milagros en el COTA. "Siempre ha sido un circuito donde he ido rápido, he conseguido siempre buenos resultados. Quizá no es el mejor circuito para el coche, pero por alguna razón que no acabo de comprender, el coche no ha ido mal aquí en el pasado. Igual podemos estar en el 'Top 8', seguro no en el 'Top 6'", terminó.