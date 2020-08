Carlos Sainz: "Por fin una carrera limpia, sin problemas y luchada"

MADRID, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Carlos Sainz (McLaren) celebró haber tenido "por fin" este domingo en el Gran Premio de España "una carrera limpias y sin problemas" que le permitió acabar en una positiva sexta plaza, un resultado que se llevaban "mereciendo varias carreras" y logrado en un "circuito talismán".

"Por fin una carrera limpia, sin problemas, luchada, porque seguramente ha sido de las más luchadas por tantas diferentes estrategias. Llevábamos mereciendo un resultado así varias carreras y tenía que llegar en casa, lo que es un buena noticia. Estoy contento por los mecánicos y seguro que esto da también confianza al equipo", expresó Sainz al micrófono de 'Movistar F-1'.

Para el madrileño, "lo más importante" de la carrera en Montmeló fue que "sin tener el mejor de los ritmos comparado con los rivales y con un pelín más de degradación con los Ferrari y los Racing Point" pudieron pelearles "la posición". "Estoy contento porque ha sido luchado, con adelantamientos, defensas y al final pudimos meternos en la pelea con el 'Top 6'", remarcó.

En este sentido, Sainz esperaba tras lo visto en la calificación "lucharle" la sexta plaza al Red Bull de Alexander Albon, con el que vivió un bonito duelo en un momento de la carrera. "Le hemos ganado lo que perdimos ayer", remarcó.

Al que no pudo recortar lo suficiente fue al mexicano Sergio Pérez (Racing Point) para haber aprovechado su penalización de cinco segundos y haber subido una plaza más. "Me ha doblado Verstappen y he perdido dos segundos. Es una pena porque luego Max no ha doblado a ninguno de los Racing Point, pero he demostrado que tenía buen ritmo de carrera y que el coche, cuando va ligero de carburante, va bastante mejor, ahora tenemos que entender por qué le cuesta más al principio", subrayó.

Finalmente, Sainz se mostró feliz porque Montmeló haya vuelto a ser "circuito talismán" ya que siempre ha puntuado en su carrera en la F-1. "Ha sido una pena no disfrutarlo con la afición. Decirles que se les ha echado de menos empujando y que ojalá sea la última vez y vuelvan el año que viene", sentenció.