Conducir un F-1 y sentirse Verstappen es posible con Oracle

MADRID 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

¿Es posible competir, e incluso ganar, al tetracampeón del mundo de Fórmula 1 Max Verstappen? Sí, lo es gracias a Oracle, compañía especializada en el desarrollo de soluciones de nube y socio principal de Red Bull, a través de un simulador 'top' en 'simracing' que permite sentirse como un piloto de F1 y competir codo con codo con los mejores.

Europa Press probó en primera persona este miércoles, en el marco de la celebración de Oracle Cloud World Tour (OCWT) en Ifema Madrid, el simulador Oracle Red Bull Racing, en el que los asistentes al evento podían experimentar qué siente un piloto de la parrilla de F1 cuando va a los mandos de su monoplaza, así como el poder de Oracle Cloud Infrastructure y Oracle Analytics Cloud.

Al tratarse de un aparato que viaja por ciudades de toda España en diferentes ferias, tampoco permite ser demasiado sofisticado, con un 'playseat' "típico que viene con la 'Playstation'", el "mejor volante" del mercado, de la marca Fanatec, los pedales, también ajustables, y un monitor curvo que convierte la experiencia en mucho más inmersiva.

Aunque lo más importante de subirse a este simulador no es el continente, sino el contenido. Y es que Oracle brinda la oportunidad de probar una pequeña parte de los datos que pueden tratar y administrar para un equipo de la talla de Red Bull a la hora de la competición. Así lo explica el responsable de este simulador en Madrid, Carlos Astilleros.

"Nosotros cogemos los datos con los sensores que nos da la propia consola, cómo conduce, cómo frena, cómo acelera, cómo gira el volante, cómo se comporta el conductor en las diferentes situaciones del circuito. Y las procesamos en nuestra tecnología, en la nube", relató sobre los cinco sensores que posee este simulador básico, comparados con los aproximadamente 300 que puede haber en el aparato en el que prueban los pilotos profesionales.

Es ahí, cuando los datos están en la nube de Oracle, cuando esta compañía adquiere muchísimo valor, también en el terreno deportivo, al procesar dichos datos para utilizarlos en la toma de decisiones. "Puedes ver en tiempo real la velocidad, cómo frena, cómo está utilizando los pedales... ¿Para qué? Para predecir", indicó Astilleros.

"Jugamos con toda la información y simulamos hasta mil millones de veces. Es decir, Max Verstappen, cada vez que se sienta es como si se hubiese sentado mil millones de veces. Imagínate con toda esa información, con las predicciones que podemos jugar, anticiparnos a las diferentes situaciones que puede haber", reveló.

Es el mejor ejemplo de que la información es poder, como demuestran los cuatro títulos seguidos del neerlandés y la victoria en Constructores en tres de los últimos cuatro años de la escudería 'energética'. Además, es una herramienta a utilizar para optimizar los recursos del equipo a nivel, por ejemplo, de neumático: cuándo es mejor cambiar con mucha exactitud, el desgaste.

El sistema de nube de datos de Oracle permite a Red Bull anticiparse porque ya puede saber con mucha exactitud que va a pasar por la simulación previa. "Como ya hemos hecho una simulación antes, podemos decir cuál es la mejor decisión en el último casi milisegundo. Decir, 'oye, salte ya, cambia ruedas y entra'", señaló Astilleros, que recordó el caso de Verstappen en Brasil el año pasado, cuando remontó desde la 17ª posición hasta vencer bajo la lluvia extrema en Interlagos gracias a una parada en 'boxes' crucial.

Asimismo, con un simulador pueden maximizar los recursos humanos del equipo y "no tener a todo el equipo pendiente ese día". "Si queremos tener solamente a los ingenieros de datos, que pueden ser dos personas, para analizar que el coche se está comportando de tal manera, lo podemos simular y que Max Verstappen lo pruebe, o incluso sin que lo pruebe", afirmó.

"ES LO MÁS CERCANO A SENTARSE EN UN COCHE DE FÓRMULA 1 EN CASA"

Prueba de la importancia de la simulación y del servicio de Oracle es que Red Bull ha reforzado su apuesta por la IA y el Cloud de la compañía para impulsar su rendimiento en la temporada 2025. "Desde el comienzo de nuestra colaboración, Oracle nos ha brindado una ventaja técnica que nos ha ayudado a ganar carreras, campeonatos y seguidores", defendió Christian Horner, CEO y director del equipo en un comunicado.

Aunque, como se mencionó antes, la versión que se puede probar en el Oracle Cloud World Tour en Madrid "es muy sencilla" y "para traer a la gente a pie, que lo pruebe y que lo disfrute". Pero la sensación, defendió Astilleros, "no va a ser diferente" al simulador de los pilotos, aunque ellos sacan muchos más datos para después analizar.

"A la gente le llama mucho la atención, se hacen fotos, preguntan a qué velocidad vas, cómo predice...", confesó el responsable sobre un 'juguete' tan atractivo como vistoso cuando lo ves por primera vez. Cuando subes al 'cockpit' ya se aprecia la sensación 'racing' por el tipo de asiento, que gracias al volante y pedales adaptables, queda ajustado a tu medida.

El volante es muy parecido al de un piloto de F1, con colores y botones que ellos utilizan, pero para un usuario o aficionado básico es como hablar otro idioma. "Es lo más cercano a sentarse en un coche de Fórmula 1 en casa", dijo el responsable del simulador, minutos antes de que arranque la experiencia de tres vueltas en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

Cuesta pillarle el punto a la máquina, sobre todo, por la sensibilidad del volante, pero es gratificante ver que el tiempo por vuelta va bajando, intentando buscar los límites en cada curva, motivado por los datos que se pueden ver en otras pantallas superiores.

"Yo ya llevo años con él y ya me he adaptado un poco, pero todo el mundo dice que es una sensación brutal", reconoció Astilleros, que recordó una anécdota especial. "Ha pasado mucha gente por el simulador, pero llegó un chico joven, tenía 22 años, era piloto de caza. Me preguntó si podía montar, se subió y en la primera vuelta batió el récord. Era la primera vez que lo probaba. Le dije 'pero ¿y tú cómo lo has batido el récord?'. Fue por los reflejos al ser piloto, pero nos ganó a todos", señaló riendo.