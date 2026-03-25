Fernando Alonso retrasa al viernes su llegada a Suzuka por "motivos familiares personales"

Archivo - El piloto español de F1 Fernando Alonso (Aston Martin), en el GP de Abu Dabi 2025. - Xavi Bonilla / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin) retrasará a este viernes su llegada al Circuito de Suzuka, donde se disputa este fin de semana el Gran Premio de Japón, debido a "motivos familiares personales".

"Fernando llegará más tarde este fin de semana por motivos familiares personales y no asistirá al día de prensa del Gran Premio de Japón", anunció la escudería en redes sociales, donde aseguró que "todo va bien" y el asturiano, que va a ser pronto padre de su primer hijo, "estará en el circuito a tiempo para el viernes".

Además, este lunes Aston Martin confirmó que su tercer piloto, Jak Crawford, participará en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Japón, sustituyendo a Fernando Alonso en su AMR26, que estará en Suzuka para atender a la prensa este jueves y se incorporará en los Libres 2.