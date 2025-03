Fernando Alonso: "Soy tan rápido como en 2004, o incluso más"

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin) defendió este jueves que se siente "tan rápido como en 2004", cuando corrió la primera carrera disputada en China, "o incluso más" que en sus primeros años, por lo que vuelve a "una de las mejores pistas" para la escudería británica, con "una de las mejores configuraciones de la temporada".

"Es un privilegio seguir compitiendo y hacer lo que adoro, que es pilotar. He tenido la suerte de poder pilotar durante muchos años en este deporte. Y aquí sigo. Me sigo sintiendo competitivo y motivado y fresco para seguir viajando por el mundo y pilotar estos coches. Si en algún momento siento que no soy rápido o que me cuesta encontrar ritmo o cualquier cosa, seré el primero que no estaré disfrutando, porque soy ultracompetitivo", reflexionó desde Shanghái el asturiano.

En la rueda de prensa oficial, Alonso reconoció sentirse viejo y agradecido al ver que competirá contra siete pilotos que no habían nacido cuando él debutó. "Debuté en 2001 y piloté en el primer GP de China en 2004. Y sigo aquí en 2025 y soy tan rápido como en 2004, o incluso más rápido, porque hay distintas herramientas o posibilidades para nosotros los pilotos para mejorarnos y enmascarar algunas de las debilidades. Me siento un privilegiado", agregó.

Ahora, el bicampeón del mundo en 2005 y 2006 se enfrenta a un trazado asiático en el que ganó en 2005 y 2013, pero lo hace después de su abandono en la primera carrera de la temporada 2025. El español toco grava dentro de la pista y trompeó, por lo que "es difícil saber exactamente" dónde está su equipo.

"La clasificación estuvo más o menos, hasta los daños en la Q2, éramos competitivos, pero luego en carrera es difícil juzgar el rendimiento del coche. Seguíamos al coche de delante, cuidábamos los neumáticos y esperábamos la pista seca. Era como un juego. Hay que esperar un par de carreras con distintas pistas y configuraciones, Suzuka, Baréin, curvas lentas. Después de cuatro o cinco carreras lo sabremos mejor", evaluó.

Una de las conclusiones del Gran Premio de Australia fue que "probablemente" tenían "más ritmo que los coches de delante, pero era muy difícil adelantar". "Tan solo había una estrecha línea de carrera para poder adelantar y la degradación era alta. Ha sido una primera carrera interesante. El ritmo en 'qualy' era mejor de lo que esperábamos, la carrera era complicada y difícil para todo el mundo, pero el resultado fue de ocho puntos para el equipo, gracias a un buen resultado en Lance (Stroll) y, en general, una buena carrera para nosotros", festejó.

"Empezamos más fuerte el año pasado, particularmente en clasificación. Así que va a ser más difícil, va a ser un reto poder repetir ese resultado. Aun así, lo intentaremos lo mejor posible y conseguir esos primeros puntos para mí. Pero tengo ganas. Es una de las mejores configuraciones de la temporada y una de las mejores pistas para nosotros en cuanto al campeonato. Así que con muchas ganas", auguró.

Alonso también tuvo tiempo para valorar los motores V10, a los que echa "de menos" por "el sonido que esos coches producían", pero ahora es "un mundo distinto" en cuanto a la preocupación por la sostenibilidad. "La tecnología ha evolucionado y tenemos un motor increíble, eficiente, que consume tan solo un tercio de la gasolina que solía consumir", elogió.

Por ello, cree que el regreso de estos motores es "una decisión que han de tomar los de arriba, en la FOM y la FIA, y toda la gente que está involucrada". "Como pilotos, queremos pilotar el coche más rápido posible, con el motor que sea. Quizás los aficionados tengan algo que añadir u opinar, pero no podemos ir en contra de los tiempos. Es como pensar que podríamos pilotar sin el halo, con coches más peligrosos y más adrenalina para los aficionados. No tiene sentido, porque seguimos avanzando. Tenemos ahora una buena F1", defendió.

Además, el asturiano reveló que todavía no ha "hablado mucho de detalles" con el ingeniero Adrian Newey, que comenzó a trabajar en Aston Martin este mes de marzo, tras casi dos décadas en Red Bull. "Hemos estado muy ocupados desde Baréin. Cuando vuelva a la fábrica espero que tengamos algo más de tiempo. Sé que está muy motivado y preparando lo que viene para 2026, pero también con un ojo en lo que hacemos cada fin de semana. Sé de lo que es capaz y tengo ganas", relató.

Finalmente, como representante del 'rookie' Gabriel Bortoleto, de Kick Sauber, elogió la primera carrera en F1 del brasileño. "Muy impresionante. Muy bueno. Pero no me sorprende. Él es el mejor de la nueva generación, está bien preparado. Ha trabajado muy duro todo el invierno y Melbourne no es la pista más fácil para debutar. Y la carrera fue extremadamente complicada. Fue un test muy duro, pero fue muy impresionante", aplaudió sobre el representado por A14 Management.

"Hay normas muy claras: yo debo estar por delante. Eso es lo que hemos hablado. Es genial ver a Gabriel y la carrera que ha tenido hasta ahora en A14. Estamos muy orgullosos de la relación que nos une. Pero es un momento de aprendizaje en su carrera. No creo que afecte al rendimiento (competir juntos) porque al final del día dependemos de nuestros equipos, coches y paquetes y no siento que esté dándole una receta mágica. Intento aportarle tanto sentido común como pueda para ayudarle a rendir cuando se ponga el casco, que es lo más importante en la F1", concluyó.