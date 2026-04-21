Honda y Aston Martin trabajan "sin descanso" en encontrar "soluciones" para el GP de Miami

Parte trasera del motor Honda del AMR26 de Aston Martin, en el GP de Fórmula 1 de Japón 2026. - Xavi Bonilla / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El gerente general de pista e ingeniero jefe de Honda, Shintaro Orihara, avanzó que tanto la marca nipona como Aston Martin han trabajado "sin descanso" en el centro de investigación y desarrollo en Sakura focalizados en encontrar "soluciones" y para "mejorar las contramedidas" en el motor del AMR26.

"El GP de Baréin y el de Arabia Saudí se pos de Saudi Arabia se pospusieron, pero eso no significa que el trabajo se haya parado", reivindicó el ingeniero nipón en un vídeo compartido por el fabricante de motores en sus redes sociales, después de que Fernando Alonso finalizara la carrera en Japón a finales de marzo por primera vez esta temporada.

En este parón de aproximadamente un mes, después del GP de Japón, casa de Honda, los miembros de Aston Martin y Honda Racing F1 han estado "trabajando en el centro de investigación y desarrollo en Sakura". "Hemos estado trabajando sin descanso para mejorar las contramedidas y el trabajo continúa a medida que nos acercamos al próximo GP de Miami", explicó Orihara.

Desde Honda avisaron de que les "llevará tiempo" encontrar esas "soluciones" que abordan en el vídeo en redes sociales, pero insistieron en que seguirán "trabajando duro" de cara a mejorar el rendimiento del motor del AMR26.