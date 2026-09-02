Lawson sustituirá en Monza de nuevo a Hadjar en Red Bull

El piloto neozelandés Liam Lawson durante el GP de los Paises Bajos 2026 - Eric Alonso / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto francés de Red Bull Isack Hadjar se ausentará también del Gran Premio de Italia que se disputará en el circuito de Monza este próximo fin de semana debido a la lesión de muñeca que ya le hizo perderse la anterior cita en los Países Bajos, por lo que volverá a ser sustituido por el neozelandés Liam Lawson.

Hadjar sufrió este problema físico durante el parón veraniego y se perdió la primera carrera tras la reanudación, celebrada en Zandvoort hace quince días, y Lawson fue ascendido desde el segundo equipo, el Racing Bulls, finalizando séptimo.

"Liam Lawson pilotará junto a Max Verstappen en el Gran Premio de Italia en Monza, mientras que Isack sigue haciendo progresos alentadores tras la lesión de muñeca que sufrió durante las vacaciones de verano. El equipo está supervisando de cerca su rehabilitación y no correrá riesgos innecesarios con su regreso a la competición", indicó este miércoles Red Bull en un comunicado donde deseó "una pronta recuperación" a su piloto.

De este modo, el japonés Yuki Tsunoda volverá a sustituir a Lawson en el monoplaza del equipo Racing Bulls tras haber terminado undécimo en su regreso a los circuitos tras quedarse sin asiento para esta temporada tras su salida de Red Bull al final de la pasada.