Rafa Nadal, sobre el GP de F1 en Madrid: "Es una gran noticia que siga habiendo eventos de este nivel en España"

El extenista español Rafa Nadal, en el GP de España de F1 2026, en Madring. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El extenista español Rafa Nadal defendió este domingo que "es una gran noticia que siga habiendo eventos de este nivel", en relación al Gran Premio de España de Fórmula 1, que se está disputando en el circuito madrileño de Madring.

"Evidentemente1, que siga habiendo eventos de este nivel en España, creo que es una gran noticia para el país. Madrid lleva unos años en continuo crecimiento, acogiendo eventos internacionales de muy diferentes ámbitos, de primer nivel", celebró el balear en declaraciones desde el 'paddock' de Madring.

Nadal ensalzó este tipo de eventos, que "lo que hacen es hacer de España un país más grande, aún más internacional de lo que es". "Y que nos convirtamos en referencia", agregó el ganador de Roland Garros en 14 ediciones.

"Es un reto enorme, porque al final todo ocurre en un espacio de tiempo muy pequeño. Todo lo que es la organización, movilización de gente, seguridad es un reto enorme, pero Madrid ha demostrado que tiene la capacidad y España, también", zanjó Nadal ante los medios de comunicación en Madring.