Sainz: "La FIA ha decidido no aplicar un criterio de equidad deportiva"

Carlos Sainz - Qian JunPaddocker / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Williams) ha criticado que la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) no decidiera repetir la sesión de clasificación para la carrera al esprint del Gran Premio de Singapur, en la que algunos monoplazas acusaron un problema relacionado con el software, y ha asegurado que el organismo ha optado por "no aplicar un criterio de equidad deportiva".

"Por alguna razón, la FIA, como en Malasia, ha decidido no aplicar un criterio de equidad deportiva y ha aceptado que la mitad de los coches tuviera más potencia que la otra mitad en la clasificación. Estoy un poco confundido con que este deporte siga actuando de forma diferente dependiendo de quién se quede fuera en la Q1 o de quién se quede fuera en la vuelta 1", señaló en declaraciones a DAZN tras la sesión.

De hecho, la FIA reconoció públicamente que un "error humano en Dirección de Carrera" impidió que se activase el modo adelantamiento después de la bandera roja provocada por el accidente de Checo Pérez. "La mitad de los coches ha completado la vuelta con medio segundo más de potencia que los demás. Ha vuelto a haber un problema de software en los coches esta vez y nos ha tocado la peor parte", subrayó.

Además, el madrileño, que partirá último en la esprint, explicó que también tuvo dificultades con los neumáticos y con los frenos. "Hemos hecho una vuelta muy mala. Solo hemos tenido una vuelta y hemos tenido algunos problemas con los frenos en los Libres 1. Hemos tenido que cambiarlos para los SQ1, pero seguíamos teniendo problemas con los frenos y, sí, he bloqueado varias veces. He tenido muchas dificultades con eso y con los neumáticos", indicó.

"Hemos completado toda la vuelta con medio segundo menos de potencia que en cualquier otra vuelta del fin de semana, así que eso nunca ayuda. Pero, con todos los problemas que hemos tenido con los frenos y los neumáticos en esa clasificación, nos habría costado pasar de todas formas", concluyó.