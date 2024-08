Sainz: "El 'graining' va a jugar un papel importante en carrera"

MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Carlos Sainz (Ferrari), que partirá quinto en el Gran Premio de Italia, ha asegurado que tenía "ritmo para luchar por la pole", y ha explicado que "el 'graining' va a jugar un papel importante" en la carrera del domingo.

"Salida, 'pit stop', estrategia... Está claro que esas son las claves de mañana. El 'graining' va a jugar un papel importante. Todos los neumáticos, cuando hacemos más de 5 o 6 vueltas seguidas, se abren mucho y mañana podríamos ver una cosa similar, así que va a estar el día interesante", declaró a DAZN tras la sesión de clasificación.

En este sentido, el madrileño afirmó que "hay mucho más 'graining' y hay mucha más degradación que otros años" en Monza. "Si no hay 'graining', no hay degradación, pero si hay 'graining', hay mucha degradación. Va a estar ahí al límite entre una cosa y la otra", manifestó.

"Estaba claro que la 'qualy' iba a ser muy apretada entre los ocho coches. He ido cómodo, he hecho buenas vueltas. Una pena la Q3, porque creo que he hecho púrpura en el primer sector, en ese último 'run' de Q3, pero luego en el segundo y tercer sector ha bajado mucho la temperatura y me costaba mucho hacer el neumático. El delantero funciona y se nos ha ido yendo poco a poco la vuelta. Una décima y media no es nada, pero está claro que la Fórmula 1 de hoy en día está en los detalles y quizás sí, bajando un poco la temperatura hacia el final a nuestro coche le cuesta un pelín más y se nos ha ido".

Q3. "La pista se ha vuelto mucho más rápida, no esperábamos bajar a 19.3 o 19.4, y está claro que el hecho de que haya bajado la temperatura ayudaba a que hubiese más 'grip' en pista, pero también ha cambiado el balance, había mucho más 'grip' atrás que delante, y nuestro coche por alguna razón ha empezado a tener mucho subviraje en la Q3 y ha sido una pena, porque realmente pensaba que teníamos ritmo para luchar por la pole".