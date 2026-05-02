Sainz: "Hemos dado un paso en la dirección adecuada"

Archivo - Carlos Sainz en Miami - Eric Alonso / DPPI / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Carlos Sainz (Williams), que saldrá decimoquinto en la carrera al esprint del Gran Premio de Miami, ha asegurado que a pesar de la posición han logrado dar "un paso en la dirección adecuada", aunque ha reconocido que han tenido "muchos problemas con la energía".

"Hemos dado el paso esperado, hemos dado un paso en la dirección adecuada", señaló en declaraciones a los medios oficiales de la Fórmula 1. "Hemos podido pelear por entrar en la SQ2 y en mi lado del garaje hemos tenido muchos problemas con la energía, con la gestión en la vuelta de salida y la de empuje y no hemos maximizado. Aun así, hemos entrado en la SQ2", continuó.

Además, recordó que en China y en Japón, "con vueltas y energía perfectas", se quedaron en la Q1, por lo que han encontrado "algo positivo" en el Gran Premio estadounidense, en el que se mantuvieron entre los diez primeros en los entrenamientos libres.

Por último, el madrileño habló de las modificaciones en la normativa aprobadas en abril. "Este circuito no está mal para la energía, así que no iba a suceder un gran cambio, los cambios son muy pequeños. No creo que notemos nada hasta el cambio de la normativa en 2027. Esperemos que eso suponga un paso más", deseó.