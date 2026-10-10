Verstappen reina en el caos de la esprint de Singapur con drama para Russell

Max Verstappen en Singapur - Julien Delfosse / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) ha logrado este sábado la victoria en la carrera al esprint del Gran Premio de Singapur, decimoséptima prueba del Mundial de Fórmula 1, por delante de los Ferrari, en una jornada marcada por el accidente del británico George Russell (Mercedes) cuando marchaba líder y en la que los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams) terminaron undécimo y duodécimo, respectivamente.

El caos provocado por la lluvia hizo que solo 13 pilotos consiguieran terminar la carrera corta en Marina Bay. Russell, segundo del campeonato, vio cómo sus opciones se desvanecían al quedarse fuera por un accidente en la segunda vuelta, después de haber adelantado en la salida al 'poleman' Verstappen.

Su 'cero' permite a su compañero de escudería, el italiano Kimi Antonelli, afianzarse en el liderato de la clasificación de Pilotos, en una jornada en que todavía sonrió más la suerte al trasalpino. En la última vuelta rodaba sexto, pero un choque fratricida entre los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri le permitió ascender a la cuarta plaza, justo por detrás de los Ferrari del británico Lewis Hamilton y el monegasco Charles Leclerc, segundo y tercero respectivamente. Con este resultado, cuenta con 89 puntos de ventaja sobre Russell.

La lluvia irrumpió en Singapur y obligó a retrasar la salida de la esprint en Marina Bay, donde los equipos tuvieron que cambiar sus elecciones de neumáticos para un comienzo en mojado. Con media hora de retraso, los semáforos se apagaron y el británico George Russell (Mercedes) aprovechó un mal arranque del 'poleman' Verstappen para tomar el liderato de la prueba.

Sin embargo, la alegría le duró apenas una vuelta más al piloto de las 'flechas plateadas', que perdió el control de su vehículo en la última curva de la segunda vuelta y vio cómo sus opciones acababan contra el muro. El coche de seguridad saltó a la pista, y bajo bandera amarilla también acababa la carrera del francés Isack Hadjar (Red Bull), con problemas en su monoplaza, y la del argentino Franco Colapinto (Alpine).

Verstappen, mientras, se mantenía al frente y comenzó a tirar una vez retirado el 'safety car', con los Ferrari presionando; una posible infracción de Lewis Hamilton bajo bandera amarilla amenazó con arruinar su carrera, pero finalmente todo quedó en nada. Poco a poco, el tetracampeón del mundo se fue distanciando del heptacampeón, al que nadie discutió su segunda posición. Sin embargo, la tercera plaza del podio se mantuvo en el aire hasta el último momento, con sorpresa final.

Leclerc, acosado por los McLaren, no conseguía distanciarlo, pero los de Woking, en lucha fratricida, le hicieron el trabajo justo en la última vuelta. Como en Canadá, Lando Norris tocó a Oscar Piastri y ambos quedaron fuera de la pelea por el podio. El gran beneficiado, el líder del campeonato, Kimi Antonelli, que finalmente consiguió terminar cuarto.

El neozelandés Liam Lawson (RB) completó el 'Top 5' en Marina Bay, con el británico Ollie Bearman (Haas), el alemán Nico Hulkenberg (Audi) y Norris en la zona de puntos. El francés Esteban Ocon (Haas) fue noveno, por delante de su compatriota Pierre Gasly (Alpine), Fernando Alonso terminó undécimo, Carlos Sainz lo hizo duodécimo y Arvid Lindblad (RB), decimotercero y último.