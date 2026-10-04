Verstappen reina en la surrealista carrera de Sepang y Alonso entra en los puntos

MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) ha conseguido este domingo la victoria en la surrealista carrera del Gran Premio de Baréin, decimosexta prueba del Mundial de Fórmula 1 y que se disputa en Malasia, marcada por los errores de software bajo la lluvia que obligaron a retrasar más de hora y media el comienzo, mientras que el español Fernando Alonso (Aston Martin) ha firmado un meritorio octavo puesto, con Carlos Sainz (Williams) decimoséptimo.

Lluvia, fallos de software, desconcierto... El 'exilio' de Sepang ofreció de todo en un domingo en el que, finalmente, todo se decidió en una esprint a cinco vueltas en el que el tetracampeón del mundo consiguió retener su primer puesto frente al líder del campeonato, el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), que terminó segundo por delante de los dos Ferrari, con el británico Lewis Hamilton subiéndose al podio.

Mientras, Alonso, ducho en situaciones atípicas, se garantizó la mejor posición del año, la octava, después de partir desde la duodécima plaza de la parrilla y de una impresionante batalla con el vigente campeón, el británico Lando Norris (McLaren), al que aguantó hasta la bandera a cuadros.

Verstappen ofreció el espectáculo deportivo, marcado por la estrategia de desgaste de neumáticos y por su adelantamiento al líder del Mundial en la resalida, pero el protagonismo del día se lo llevó el caos provocado por los problemas de software en todos los monoplazas de la parrilla, en medio del desconcierto de todos.

El diluvio en Sepang obligó a retrasar 40 minutos sobre el horario previsto el inicio, y tras la primera salida en mojado empezó el 'Expediente X'. Los coches saltaron a pista tras el coche de seguridad, y una vez lanzada la carrera, el caos.

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y el británico Lewis Hamilton (Ferrari) eran los primeros en evidenciar los problemas, incapaces de acelerar, y poco a poco el trazado malasio se fue tiñendo con coches detenidos sobre la pista. La bandera roja ondeó en pista mientras los coches regresaban al 'pitlane' por el apagón múltiple en las unidades de potencia.

La falta de comunicación de la organización, que no ofreció ninguna información de lo sucedido, contribuyó a alargar la incertidumbre, que se despejó con el arranque definitivo de la prueba más de una hora y media después. La elección de neumáticos, que tiñó la parrilla de diferentes colores, marcó el curso de la prueba.

Sobre mojado, Verstappen ofreció un recital, aunque antes tuvo que sobreponerse al gran arranque de los Mercedes tras el parón de hora y media. El holandés aguantó y tuvo su oportunidad en la resalida tras el coche de seguridad después del accidente del finlandés Valtteri Bottas (Cadillac) en la vuelta 9.

Se pegó a Antonelli y fue a por todo en el giro 13. Con neumático blando, frente al medio de las 'flechas plateadas', y con una maniobra increíble, 'Mad Max' atacó en el exterior de la curva 1, ganó la posición en el interior de la 2 y afianzó su posición en la 3. Ya nadie le discutiría el liderato.

Aún así, tuvo que defender su plaza en la resalida a cinco vueltas del final, después de que el británico George Russell (Mercedes) se parase al final de la recta principal y encarrilase el camino hacia el título de su compañero de equipo. Con su segundo puesto de este domingo, Antonelli suma 320 puntos y le saca 84 puntos a Russell, con Hamilton tercero (214).

Tras las posiciones de podio, completaron el 'Top 10' y, por lo tanto, la zona de puntos en Sepang el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), el francés Isack Hadjar (Red Bull), el australiano Oscar Piastri (McLaren), el neozelandés Liam Lawson (RB), Alonso, Norris y el británico Arvid Lindblad (RB).