Verstappen también logra la pole en Singapur

Max Verstappen en Marina Bay - Then Chih Wey / Xinhua News / Europa Press

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) ha logrado este sábado la pole para la carrera del domingo del Gran Premio de Singapur, decimoséptima prueba del Mundial de Fórmula 1, por delante de los Ferrari, mientras que los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) saldrán decimocuarto y decimoséptimo, respectivamente.

El tetracampeón del mundo, que horas antes había conseguido la victoria en la carrera al esprint, selló su sábado perfecto al firmar una vuelta de 1:31.373 en Q3 que le valió para hacerse con su segunda pole consecutiva, la primera en Singapur, confirmando la solvencia de las actualizaciones de Bakú de la marca de bebidas energéticas.

Junto a él en la primera fila de la parrilla arrancará el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que terminó a 54 milésimas, mientras que el británico Lewis Hamilton (Ferrari) encabezará la segunda línea, en la que también saldrá el líder del campeonato, el italiano Kimi Antonelli (Mercedes).