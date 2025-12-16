Aitana Bonmatí conquista su tercer The Best

Archivo - Aitana Bonmatí recibe su Premio The Best de 2024 - John Walton/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La española Aitana Bonmatí ha conquistado este martes el Premio The Best, el tercero consecutivo y con el que la FIFA reconoce a la mejor jugadora del año, en una gala que se ha celebrado en el hotel Fairmont de Doha (Catar), todo tras imponerse en las votaciones a otras dos españolas, la delantera del Arsenal Mariona Caldentey y la centrocampista del Barça Alexia Putellas.

La centrocampista del FC Barcelona y de la selección española, que ya ganó este galardón en 2023 y 2024 y que cuenta con tres Balones de Oro, ve recompensado su trabajo en un año en el que alzó Liga, Copa y Supercopa con el conjunto culé, aunque se quedó a las puertas de conquistar la 'Champions' y la Eurocopa, cayendo en las respectivas finales frente al Arsenal y a Inglaterra.

La terna de finalistas la completaron dos compañeras con la selección, Mariona Caldentey y Alexia Putellas, doble ganadora del Balón de Oro. Por detrás terminaron otras 'colegas' del Barça como Patri Guijarro, Claudia Pina o Ewa Pajor, así como Sandy Baltimore, Nathalie Bjorn, Lucy Bronze, Temwa Chawinga, Diani Kadidiatou, Melchie Dumornay, Lindsey Heaps, Lauren James, Chloe Kelly, Alessia Russo y Leah Williamson.

Claro color español tuvo también el mejor once femenino, con siete españolas: Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Mariona Caldentey, Ona Batlle, Irene Paredes, Patri Guijarro y Claudia Pina. Lo completaron las inglesas Hannah Hampton, Alessia Russo, Leah Williamson y Lucy Bronze.

Por otra parte, la inglesa Hannah Hampton, nacida en Birmingham y criada en Castellón, se alzó con el premio a la mejor portera tras un año en el que logró el triplete nacional del Chelsea y la Eurocopa con Inglaterra. Sus logros le valieron para superar a la española Cata Coll y a Ann-Katrin Berger, Christiane Endler, Anna Moorhouse, Chiamaka Nnadozie y Phallon Tullis-Joyce.

También en las 'Lionesses' se quedó el premio a la mejor entrenadora de la temporada, que se adjudicó la neerlandesa Sarina Wiegman, que llevó al combinado femenino inglés a conquistar la Eurocopa ante España. En la categoría estaba nominado también el español Jonatan Giráldez, subcampeón de liga con el Washington Spirit, y actualmente dirigiendo al Olympique de Lyon.

Además, el Premio Marta al mejor gol del fútbol femenino fue para la mexicana Lizbeth Ovalle, gracias a su sensacional remate de escorpión para anotar para Tigres ante Guadalajara en un partido de la Liga MX Femenil el 3 de marzo de 2025.

Los ganadores de los Premios The Best se han decidido por un sistema que concede el mismo peso a los votos de aficionados; capitanes y entrenadores actuales de las selecciones nacionales masculinas y femeninas; y representantes de la prensa. Los aficionados han votado, además, en las categorías The Best al once femenino de la FIFA y The Best al once masculino de la FIFA.

De igual modo, los votos de la afición y los de un panel formado por FIFA Legends han tenido el mismo peso a la hora de elegir a los ganadores del Premio Marta y del Premio Puskas, que se concede al mejor gol tanto en el fútbol femenino como en el masculino. Por el contrario, los hinchas decidieron en exclusiva el ganador del Premio a la Afición de la FIFA, y un panel de expertos, el del Premio Fair Play de la FIFA.