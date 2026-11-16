Florian Wirtz celebra el 2-0 en el Alemania-Países Bajos de la Liga de Naciones 26-27 - Sebastian Gollnow/dpa

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La selección alemana masculina de fútbol terminó su fase de grupos de la Liga de Naciones 2026-2027 con una gran goleada este lunes en Berlín por 5-0 a los Países Bajos que dirige el español Xavi Hernández, resultado que dejó fuera a Grecia y que convierte a los de Juergen Klopp en otro posible rival de España en la ronda de cuartos de final de la competición.

La tetracampeona del mundo parece que va encontrando su tono de la mando de su nuevo entrenador y en el Estadio Olímpico de la capital alemana mostró su potencial, con una sensacional segunda mitad en la que desarboló a una 'Oranje' que apenas pudo resistir y que puso fin a su buen inicio bajo la dirección del de Terrassa.

Un triunfo que provocó un triple empate a once puntos en el Grupo 2 que terminó por dejar fuera a una Grecia a la que finalmente no le sirvió de nada haber sido la única en ganar a la selección alemana, con la que también había empatado, pero que necesitaban que esta no se impusiese a la neerlandesa, que sufrió un frenazo tras el 7-0 de hace unos días a los griegos.

Alemania dominó el choque desde el pitido inicial, pero le costó generar buenas ocasiones, siendo Países Bajos la que tuvo seguramente la más prometedora para Summerville, abortado por un inorpotuno resbalón cuando estaba delante de Marc-André ter Stegen. Los locales, siempre de la mano de sus extremos Gruda y Scherhant, fue apretando y al final encontró el premio del 1-0 al filo del descanso con un gran disparo cruzado del segundo.

Tras el descanso, los de Xavi Hernández, que estaban virtualmente clasificados, intentaron irse algo más arriba y asustaron con un cabezazo de Dumfries, justo antes de recibir la tormenta de goles de la 'Mannschaft' a partir de la hora de juego y comandada por Florian Wirtz.

El futbolista del Liverpool FC anotó el 2-0 con un sensacional disparo desde fuera del área y con su rival 'tocado', Schlotterbeck apareció poco después para cabecear el 3-0. En medio de la euforia en el Olímpico, Wirtz anotó el cuarto y Gruda encontró la recompensa a su gran partido cerrando la 'manita' y el parcial de 4-0 en apenas una veintena de minutos.

Este marcador dejó en nada cualquier intento de Grecia de dar la sorpresa dentro del grupo y de lograr un puesto para los cuartos de final para lo que necesitaban ganar a Serbia y que Alemania no hiciese lo mismo contra los Países Bajos.

El combinado griego, que venía de sufrir una dura goleada ante la 'Oranje', dominó y fue mejor que el combinado serbio, al que ajustició insuficientemente con un gol en el minuto 69 de Katsouras que envió a la Liga B a su rival, incapaz de sumar un sólo punto en esta fase de clasificación.