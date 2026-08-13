Un Atlético al completo apura la pretemporada en Marsella

Atlético de Madrid - ATLÉTICO DE MADRID

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid se mide este viernes (17.30/Movistar Liga Campeones) al Olympique de Marsella en el CEPAC Vélodrome de la ciudad francesa, el último partido amistoso de la pretemporada y con el equipo ya al completo tras la paulatina incorporación de los internacionales.

El conjunto de Diego Pablo Simeone tendrá una prueba importante contra el equipo galo, de cara a la puesta a punto y ensayo general del primer partido de LaLiga EA Sports que jugará el miércoles siguiente, día 19 de agosto, contra el Málaga.

La cercanía del inicio de la competición oficial apremia al cuerpo técnico del argentino, con la gran novedad del excapitán Gabi, a aprovechar cada entrenamiento y partido de prueba. El Atlético ha disputado estas semanas tres amistosos, con derrotas ante Manchester Ciy y Manchester United y victoria contra el Getate.

Enfrente, los de la capital española tendrá a un OM que, si bien no se ha reforzado en el mercado, está haciendo acopio de buenas sensaciones con cuatro victorias en cinco partido de preparación. La última de los de Bruno Genesio fue contra el Athletic Club, con una sólida actuación (3-1) sobre los vascos. El canterano Igor Paixao es la ilusión de un Olympique que confía en una temporada tranquila en lo institucional y deportivo.

Por su parte, el Atlético llega a Marsella con trabajo pendiente pero al completo, oportunidad para el 'Cholo' de probar a sus mejores hombres, menos a Alexander Sorloth por lesión de última hora. Eso sí, Arnau Ortiz y Jorge Domínguez llaman a la puerta como lo más destacado en clave rojiblanca de esta pretemporada, más allá de la labor de anfitrión de Lee Kang-in en Corea del Sur.

Los últimos internacionales en llegar tras el Mundial, Alejandro Grimaldo, presentado este jueves, Marcos Llorente, Marc Pubill, Álex Baena, Juan Musso, Giuliano Simeoneo y Julián Álvarez, podrían tener sus primeros minutos de pretemporada mirando ya al estreno liguero. La atención recaló esta semana sobre el delantero, un Julián que volvió a la casa rojiblanca sin señales de su rebeldía.

La 'Araña' dijo durante la Copa del Mundo que "lo mejor" para todos sería una salida en este mercado, pero no parece haber insistido a su entrenador o a un Atlético que dejó claro que no piensa regalar a su delantero estrella, aunque, si no hay noticias antes, el juicio será el miércoles en el Riyadh Air Metropolitano.