El Barça busca el liderato ante un Villarreal atascado

El FC Barcelona recibe este domingo al Villarreal CF en el Camp Nou (18.30 horas/beIN LaLiga) con la intención de ganar y presionar al Sevilla FC, que juega después, en su pugna por el liderato mientras que los castellonenses, atascados en Europa, buscan resarcirse en LaLiga Santander con un triunfo que ahonde en la herida blaugrana.

Aunque el Barça ganara en Eindhoven al PSV (1-2) en la Liga de Campeones, asegurándose con ello pasar como primero de grupo a los octavos de final de la competición, tuvo serios problemas defensivos y, en LaLiga, llevan dos jornadas sin ganar y con ello perdieron el primer puesto.

Los culés están siendo irregulares en la competición doméstica, con cuatro empates y dos derrotas, la última de ellas sufrida en casa frente al Real Betis (3-4). Otro tropiezo de los pupilos de Ernesto Valverde ante su afición podría hacer más grande la brecha frente al Sevilla, incluso llevar a los blaugranas más abajo en la tabla.

Sabedor de ello, el Villarreal quiere aprovechar esta situación para pescar en el Camp Nou, pero no llegan con sus torpedos engrasados ni atinados. El 'Submarino amarillo' no pudo certificar su pase a los dieciseisavos de final de la Liga Europa, al no pasar del empate sin goles en Glasgow.

Contra el Rangers, el Villarreal jugó toda la segunda parte con un jugador más, por la expulsión de Candeias al borde del descanso; pero aun así fue incapaz de superar a McGregor. Una falta de gol que no tuvo ante el Betis en su victoria, en la última jornada liguera, en el Estadio de la Cerámica (2-1).

Javi Calleja intentará que su equipo, que empezó mal el curso liguero, siga mostrando una mejor cara para seguir alejando un descenso con el que estaba coqueteando, y que tiene a 3 puntos. El Barça, no obstante, también va necesitado, de otra índole, e intentará no poner fácil el reto castellonense.

No será un Barça de lujo el que pueda poner en el once inicial Ernesto Valverde. Tiene una plaga de bajas que deja fuera del choque a Luis Suárez, Samuel Umtiti, Rafinha, Jasper Cillessen, Sergi Samper, Sergi Roberto, Thomas Vermaelen y Arthur.

Leo Messi liderará de nuevo un ataque en el que se presume que estará Philippe Coutinho, aunque tras su lesión esté lejos de su mejor nivel, y un Ousmane Dembélé que parece querer dejar atrás su episodio de indisciplina, y que marcó el gol del empate en el Wanda Metropolitano ante el Atlético de Madrid (1-1) en el descuento.

Menos problemas tendrá Calleja, que sigue sin poder contar con Bruno Soriano, con una lesión en la rodilla que le mantiene fuera desde mayo de 2017, y con la duda de un Javi Fuego que no estuvo en Escocia pero que podría reaparecer en Barcelona.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

FC BARCELONA: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, Rakitic, Arturo Vidal; Dembélé, Messi y Coutinho.

VILLARREAL CF: Asenjo; Mario Gaspar, Álvaro, Víctor Ruiz, Jaume Costa; Cáseres, Manu Trigueros; Santi Cazorla, Pablo Fornals, Chukwueze; y Gerard Moreno.

--ÁRBITRO: Munuera Montero (C. Andaluz).

--ESTADIO: Camp Nou.

--HORA: 18.30 horas/beIN LaLiga.