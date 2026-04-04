Robert Lewandowski, Atlético de Madrid - FC Barcelona - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

El Barça remonta y sale por la A7 del Metropolitano

Un gol de Lewandowski (1-2) en el minuto 87 da los tres puntos al líder, que mete siete al Real Madrid tras su pinchazo en Mallorca

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El FC Barcelona ha ganado este sábado por 1-2 en su visita al Atlético de Madrid en el Riyadh Air Metropolitano durante la jornada 30 de LaLiga EA Sports 2025-2026, en un partido que los blaugranas remontaron en los últimos compases con un gol con fortuna de Robert Lewandowski el gol inicial de Giuliano Simeone inmediatamente secundado por Marcus Rashford, ante un cuadro colchonero que jugó toda la segunda parte con un futbolista menos.

El feudo rojiblanco acogió el primer episodio de la trilogía entre catalanes y madrileños, con la ida y vuelta que espera en cuartos de final de la Champions, marcado por la tensión, pero en el que los pupilos de Hansi Flick sacaron más garra para llevarse el encuentro y reforzar el liderato a falta de ocho jornadas: siete puntos de renta sobre un Madrid derrotado (2-1) en Mallorca.

Tras un inicio de puro tanteo con los dos equipos replegados sin querer mostrar las verdaderas cartas, la primera gran ocasión llegó del lado local. Por la banda derecha, Nahuel Molina asistió a Antoine Griezmann que, con dos toques al balón, dejó sentados a Pau Cubarsí y Ronald Araujo. Sin embargo, el francés, muy ovacionado por la afición tras anunciar que dejará el equipo a final de temporada, no estuvo certero en la definición ante Joan Garcia.

El Barcelona reaccionó a este primer aviso tratando de hacerse con el control del esférico y saliendo a la contra por los costados especialmente por el flanco derecho donde las diabluras de Lamine Yamal comenzaban a sacar de quicio a su par, Nico González, una de las novedades en el once colchonero. Sin embargo, el Atlético no sufría en exceso; al contrario, aprovechaba ese escenario a su favor para contragolpear con rapidez, pero sin éxito de cara al gol.

En ese punto, quien estuvo cerca de acertar en el minuto 35 fue el conjunto catalán en las botas de Lamine Yamal, que estaba siendo lo mejor del partido. Fermín López filtró el balón entre los centrales rojiblancos para que el '10' culé buscara adelantar a su equipo, no obstante el joven delantero, que trató de salvar la salida del guardameta picando el esférico, se topó con el palo. El partido comenzaba a entrar en ebullición.

Y es que cuatro minutos después quien golpearía contundentemente serían los locales para delirio del Metropolitano. Clément Lenglet, desde su campo, conseguía superar con una gran asistencia todas las líneas de presión blaugrana para dejar a Giuliano Simeone solo delante del portero. El argentino no se puso nervioso y batió con tranquilidad a Joan Garcia. El Atlético se ponía por delante, un hecho que a Hansi Flick no le gustó en absoluto e introdujo a Marc Bernal por un tocado Ronald Araujo.

Pero la alegría colchonera no duraría mucho tiempo, pues tres minutos después el Barça igualaba la contienda por la banda izquierda. Poco había volcado su juego por ese costado el equipo visitante, pero Marcus Rashford se encargó de que la primera fuera para dentro. El inglés se marchó en solitario por el lateral y, tras una pared con Dani Olmo, definió con un disparo raso por el centro de la portería sorprendiendo a Juan Musso (1-1).

Antes de llegar al entretiempo todavía habría tiempo para más. Tras una efímera tangana por un pisotón de Olmo a Simeone que el capitán rojiblanco, Koke Resurrección, recriminó, el partido vivió una jugada determinante para el desarrollo del mismo. En el añadido de tres minutos, Nico fue expulsado por derribar a Yamal al borde del área cuando este encaraba al guardameta argentino. El colegiado Busquets Ferrer tomó tal decisión tras consultar el VAR para cambiar la segunda amarilla --ya había visto la primera en el 23 por interrumpir el juego con la mano-- por la roja directa.

Precisamente esa última acción del primer acto obligó a Simeone a hacer una variación en el esquema al volver de los vestuarios. Matteo Ruggeri entró por el capitán para reforzar el costado zurdo; por su parte, Flick también dio entrada a Ferran Torres por Fermín para buscar la remontada y encauzar el campeonato liguero.

Sin tiempo para que algunos aficionados retomaran su asiento, cuando ni se había cumplido el primer minuto de juego, el árbitro mostró la tarjeta roja a Gerard Martín tras pisar a Thiago Almada en el tobillo. Sin embargo, desde el VAR le volvían a llamar para que viera la jugada en la pantalla, hasta cambiar la roja por amarilla. Simeone y sus pupilos protestaron con vehemencia, pero el catalán no abandonó el terreno de juego.

Fruto de la superioridad cuantitativa, la segunda parte fue un claro monopolio azulgrana con el Atlético a verlas venir tratando de salir a la contra. Con todo, el cuadro visitante mostraba su cara más imprecisa a la hora de terminar las jugadas. En el 70', Ferran tuvo la oportunidad de fraguar la remontada, pero su disparo se encontró con la estirada de Musso.

Sabedor de la importancia del encuentro para aumentar la ventaja con su perseguidor, Flick metió a Robert Lewandowski para ser la referencia ofensiva en la búsqueda del tanto de la victoria, en el juego de área como por arriba, aprovechando el asedio blaugrana. El delantero polaco, con el olfato goleador intacto dentro del área rival, fue el protagonista con fortuna para confirmar la remontada blaugrana que dejó al Atleti sin tercer puesto en la tabla.

El '9' del Barça estuvo ágil en su zona para tocar sin querer el balón rechazado por Musso tras un tiro de Cancelo para que el balón entrase mansamente y desatara la euforia del conjunto catalán, que ve cómo aventaja ahora al Real Madrid en siete puntos a falta de ocho jornadas. Además, el pique está servido para el cruce de Champions que comienza el miércoles en el Camp Nou.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID, 1 - FC BARCELONA, 2 (1-1, al descanso).

--ALINEACIONES.

ATLÉTICO DE MADRID: Musso; Molina, Le Normand, Lenglet (Taufik, min.68), Nico González; G. Simeone (Sorloth, min.60), Koke (Ruggeri, min.46), Vargas, Baena (Giménez, min.60); Griezmann (Morcillo, min.60) y Almada.

FC Barcelona: Joan Garcia; Araujo (Bernal, min.40; Koundé, min.60), Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo; Pedri, Eric Garcia (Gavi, min.79), Fermín López (Ferran Torres, min.46); Lamine Yamal, Rashford (Lewandowski, min.79) y Olmo.

--GOLES:

1-0, min.39: G. Simeone.

1-1, min.42: Rashford.

1-2, min.87: Lewandowski.

--ÁRBITRO: Busquets Ferrer (C. Balear). Amonestó con tarjeta amarilla a Nico González (min.23), Koke (min.45), Molina (min.45), Musso (min.50), Lenglet (min.53) y Taufik (min.90+3) por parte del Atlético. Y a Fermín (min.45) y Gerard Martín (min.50) en el Barça. expulsó a Nico González (min.45+3) con roja directa.

--ESTADIO: Riyadh Air Metropolitano.