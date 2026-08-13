Bellingham: "Es un sueño trabajar con Mourinho"

Archivo - Jude Bellingham, Real Madrid - Angel Perez Meca / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del Real Madrid Jude Bellingham calificó de un "sueño" el tener a José Mourinho como nuevo entrenador del equipo blanco desde esta temporada, en la cual confía "ganar" los títulos que se vienen resistiendo en los dos últimos años.

"Siento que tengo una relación con él ya y es un sueño para mí trabajar con un entrenador como Mourinho. Solo tuve una ocasión para verle, pero estoy muy emocionado por ver cómo es", dijo este jueves en declaraciones a Realmadrid TV que recoge la web del club.

El internacional inglés se unió a los entrenamientos del conjunto blanco después de sus vacaciones tras el Mundial de este verano, donde llegó hasta la ronda de semifinales. "El Mundial fue una experiencia muy buena para mí y para mis compañeros de Inglaterra, pero estoy listo para volver y competir con mis compañeros del Real Madrid. Ojalá podamos ganar. Es un honor y un orgullo para mí jugar en este club. Ojalá sean muchos más años", afirmó.

"Estoy corriendo mucho, con el calor, y estoy haciendo mucho fútbol con mis compañeros. Es difícil, pero es bueno para disfrutar. Este sufrimiento me gusta mucho", añadió sobre la pretemporada, de cara a un curso que afronta con "buenas sensaciones".

"Ahora soy un poco más hombre y tengo más experiencia. Tengo buenas sensaciones para esta temporada con los nuevos fichajes y el entrenador. Ya estoy aquí para trabajar y competir otra vez", terminó, mandando ese último mensaje a su afición.