El Bournemouth agrava la crisis del Manchester United y el Liverpool gana al fin en Anfield

Ayden Heaven durante el Manchester United-AFC Bournemouth en Old Trafford - Martin Rickett/PA Wire/dpa

MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Liverpool ha superado este domingo al Brighton (2-0) y ha conseguido su primera victoria liguera en Anfield, en una octava jornada de la Premier League en la que el Manchester United prolongó su pésima racha de resultados con una contundente derrota ante el Bournemouth en Old Trafford (0-3) que podría suponer la destitución de Michael Carrick.

El conjunto 'red', que en 'Champions' ya saboreó un triunfo en casa esta semana al remontar al Villarreal (4-3), consiguió doblegar al tercer clasificado de la competición y equipo más goleador de la máxima categoría (23) e infligirle su segunda derrota del curso. Con su segunda victoria consecutiva, asciende a la cuarta posición (15) y se queda a un solo punto de las 'Gaviotas' (16) y a seis del liderato.

El tridente estrella de los de Andoni Iraola, formado por Alexander Isak, Bradley Barcola y Florian Wirtz, junto con Cody Gakpo y con imperial Ronald Araujo en defensa, funcionó a la perfección y 'cocinó' los dos goles del equipo este domingo.

Tras una ocasión clarísima de Yasin Ayari, Pascal Gross desvió hacia su propia puerta un remate del alemán, después de un centro del central uruguayo cedido por el FC Barcelona, para abrir la cuenta en el minuto 17. Cuatro minutos más tarde, Isak anotaba su sexto gol en siete partidos ligueros tras un centro de Barcola.

Mientras, el Manchester United enlazó su octavo partido sin ganar, quinto en la competición doméstica, al encajar otra derrota, esta vez ante el Bournemouth (0-3), en una semana en la que ya cedió en Liga de Campeones ante el Como de Cesc Fàbregas (4-1). El resultado deja al equipo con siete siete unidades, solo una por encima de la zona de descenso.

Los tantos de Rayan y Marcus Tavernier, en la primera parte, y de Evanilson, en la segunda, provocaron los abucheos en Old Trafford al final del partido y podrían acabar con la aventura del técnico Michael Carrick al frente de los 'diablos rojos'.

Por otra parte, el Newcastle superó (0-2) al Crystal Palace (7) para romper una racha de dos derrotas ligueras seguidas y quedarse a solo dos puntos (11) de los puestos continentales, mientras que el Hull City (10) y el Brentford (11) empataron en el MKM Stadium (1-1) y perdieron la oportunidad de asaltar la zona de privilegio.