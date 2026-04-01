Cardoso sufre una lesión muscular en el muslo y Sorloth será evaluado de su herida en la cabeza

El centrocampista del Atlético de Madrid Johnny Cardoso, durante un encuentro de LaLiga EA Sports. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista estadounidense del Atlético de Madrid, Johnny Cardoso, sufre una lesión muscular en el muslo izquierdo; mientras que el delantero noruego rojiblanco Alexander Sorloth será evaluado por los servicios médicos del club a su llegada a Madrid tras sufrir una herida íncisocontusa en la región frontolateral derecha durante el parón internacional.

"Johnny Cardoso se sometió el martes a pruebas médicas que han confirmado que sufre una lesión muscular en el muslo izquierdo. El centrocampista rojiblanco fue sustituido al sentir molestias musculares en el descanso del amistoso de Estados Unidos contra Bélgica y viajó a Madrid para ser tratado por los servicios médicos del club", informó el conjunto colchonero a través de un comunicado.

De esta forma, el '5' rojiblanco, que era baja para el enfrentamiento de este sábado ante el FC Barcelona por acumulación de tarjetas amarillas, realizará "sesiones de fisioterapia y trabajo de readaptación en el gimnasio" siendo la evolución de su lesión la que determine su regreso a la competición.

Por su parte, Alexander Sorloth tuvo que ser sustituido en el partido que enfrentó a Noruega ante Suiza por una herida íncisocontusa en la región frontolateral derecha que precisó varios puntos de sutura. Por ello, la entidad señaló que el noruego será examinado por "los servicios médicos del club a su llegada a Madrid".