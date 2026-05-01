El CD Tenerife vuelve a LaLiga Hypermotion un año después

Archivo - Enric Gallego, en un partido con el CD Tenerife. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 1 May. (EUROPA PRESS) -

El CD Tenerife ha certificado este viernes matemáticamente su ascenso a LaLiga Hypermotion gracias a la derrota de su inmediato perseguidor, el Celta Fortuna, por 0-1 ante el Osasuna Promesas, lo cual ha significado el regreso de los tinerfeños a la segunda categoría del fútbol nacional solo un año después de haberla abandonado.

En el Estadio Abanca Balaídos, el filial celeste perdió por 0-1 ante el filial rojillo tras encajar el único gol del partido en el minuto 83, cuando Martín Pedroarena recibió un pase en profundidad, se marchó en velocidad a los zagueros y marcó un disparo que golpeó en el poste.

Este resultado en Vigo, en un duelo correspondiente a la jornada 35 del Grupo 1 en la Primera Federación Versus e-Learning, dejó al equipo local con 61 puntos en la segunda posición de la tabla, nueve unidades por detrás de un Tenerife líder y ya de regreso a la Segunda División.