El Celta vuelve de Friburgo al borde de la eliminación

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El RC Celta de Vigo ha perdido este jueves por 3-0 en su visita al SC Freiburg durante la ida de los cuartos de final en la Europa League, un mal resultado que los gallegos deberán voltear en el partido de vuelta al calor de su público en el Abanca Balaídos si quieren seguir vivos en un torneo que se les ha puesto ahora dificilísimo.

En el Europa-Park Stadion, los locales dominaron desde el principio y obtuvieron premio en el 10'. Johan Manzambi realizó un eslalon de forma paralela a la línea frontal del área y pasó al pico izquierdo, donde su compañero Vincenzo Grifo se perfiló para marcar el 1-0 con un derechazo al palo más alejado de la portería defendida por Ionut Radu.

Los pupilos de Claudio Giráldez no estaban nada cómodos y encima se veían por detrás en el marcador bastante pronto. Para colmo, Jan-Niklas Beste les metió el 2-0 sobrepasada la media hora, aprovechando un fallo de la zaga celeste; Philipp Treu anduvo hábil picando un pase para Igor Matanovic, quien escorado en el área decidió pasar en vez de disparar.

Y ahí remachó Beste ese gol casi a puerta vacía, dejando el Celta en estado frágil, lo que pudo empeorar tan solo dos minutos si un potente derechazo en seco de Manzambi hubiera entrado en lugar de estrellarse en el poste. De ahí hasta el descanso siguió desplegándose bien el equipo entrenado por Julian Schuster, quien esperó para hacer sustituciones.

En cambio, Giráldez ya movió su banquillo de cara a la segunda mitad, pero sin que diese frutos porque la medular viguesa no carburaba. Y en la delantera, la guerra que hacían por su cuenta Borja Iglesias y Ferran Jutglà apenas generaban amenaza. Un tiro alto del 'Panda' fue la primera oportunidad seria del Celta, cuando transcurría el 70'.

A ese rendimiento gris colaboró que el Friburgo anotase su tercer gol en el minuto 78, por obra de Matthias Ginter con un cabezazo al saque de un córner. Entonces ya Schuster sí efectuó cambios, dosificando el esfuerzo de su plantilla pensando quizá en el duelo de vuelta en suelo vigués.

Mucho tendrían que cambiar las tornas para que el Celta remontase su negativa cosecha de este viaje a Alemania, país que se le da fatal y donde este jueves buscaba su primera victoria en partido oficial. Sin embargo, las cosas se torcieron y se llevaron un rapapolvo que dolerá.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: FRIBURGO, 3 - RC CELTA, 0 (2-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

FRIBURGO: Atubolu; Treu, Ginter, Lienhart, Makengo; Eggestein, Manzambi; Beste (Kubler, min.89), Suzuki (Scherhant, min.75), Grifo (Höler, min.75); y Matanovic.

RC CELTA: Radu; Mingueza, Rodríguez (Fer López, min.46), Aidoo, Marcos Alonso, Carreira; Sotelo (Vecino, min.61), Moriba; Swedberg (El Abdellaoui, min.46), Jutglà (Durán, min.73) y Borja Iglesias (Aspas, min.73).

--GOLES:

1-0, min.10: Grifo.

2-0, min.32: Beste.

3-0, min.78: Ginter.

--ÁRBITRO: Glenn Nyberg (SUE). Amonestó con tarjeta amarilla a Eggestein (min.90+5) por parte del Friburgo.

--ESTADIO: Europa-Park Stadion.