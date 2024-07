Cole Palmer: "Tenemos que terminar el trabajo contra España"

MADRID, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista de la selección inglesa Cole Palmer reconoció este jueves la euforia de todo el equipo después de sellar el pase a la final de la Eurocopa 2024 con una victoria en el último minuto ante Países Bajos, aunque confesó que ya piensan en que tienen que "terminar el trabajo" contra España.

Palmer saltó al campo en el minuto 81 de la semifinal junto a Ollie Watkins y dio la asistencia al golazo de su compañero cumpliendo el minuto 90, con el que Inglaterra alcanzó su segunda final continental consecutiva.

"Todo el mundo estaba eufórico, en el autobús, en el vestuario, los disfrutamos mucho, pero obviamente rápido hemos vuelto a centrarnos, hay un partido muy importante que puede cambiar nuestras vidas, la vida de nuestras familias y hacer que todo el mundo esté orgulloso", dijo este jueves en el canal de Youtube de su selección.

Así, Palmar señaló a que sin título no habrá gloria. "Creo que si llegas a esta final, tienes que, con suerte, terminar el trabajo. Está bien llegar a la final y tienes que disfrutarlo porque no tienes muchos momentos para disfrutar. Pero no, todo el mundo tiene muchas ganas de ganar", apuntó sobre el partido del domingo.

Inglaterra se medirá contra una España que buscará su cuarto título continental, y poner la guinda a un torneo perfecto, donde sin duda ha sido la que mejor fútbol ha mostrado, además de ganar todos los partidos. "En los primeros partidos no jugamos lo mejor que pudimos, todo el mundo lo sabe", afirmó.

"Creo que a medida que avanza el torneo, especialmente ayer, creo que hicimos nuestro mejor partido, y eso es lo que quieres de cara a los partidos decisivos", apuntó un Palmer que el año pasado en la final del Europeo Sub-21 firmó el gol que dio la victoria a los 'Tres Leones' sobre la España de Santi Denia.

Ahora, en su primer torneo con la absoluta, Palmer acepta el rol secundario sin ponerle pegas a Gareth Southgate. "Aquel fue un partido increíble y este no me lo puedo ni imaginar. Será muy grande", afirmó. "Simplemente creo que él creó la unión que tienen todos los jugadores", añadió sobre el cuestionado seleccionador.