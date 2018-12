Courtois: "Simeone es un poco populista"

Actualizado 15/12/2018 21:15:43 CET

MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portero del Real Madrid Thibaut Courtois ha calificado a Simeone de "populista" por sus críticas al conjunto blanco, en concreto, tras las palabras en relación a los premios conquistados a nivel individual y aseguró que -pese a sus declaraciones- no está ofendido.

"He estado allí tres años y Simeone siempre critica al Madrid para hacer populismo ante su afición. Lo hace siempre, mete palos al Madrid por ser el mejor club del mundo", indicó el portero belga, que quiso salir al paso de las declaraciones del argentino, quien fue su técnico durante tres temporadas (2011-2014).

"Respeto las opiniones, pero sí que Simeone es un poco así, populista. A mí me menospreció cuando me dieron el premio a mejor portero (The Best) diciendo que me lo dieron por jugar en el Real Madrid", añadió molesto por estas declaraciones. "No estoy ofendido, es muy difícil ofenderme", añadió en su paso por zona mixta.