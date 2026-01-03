Dani Olmo y Pedri reciben el alta para el derbi catalán

Archivo - Dani Olmo, Pedri y Ferran Torres durante un entrenamiento del FC Barcelona - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los futbolistas del FC Barcelona Dani Olmo y Pedri han recibido el alta médica de sus respectivas dolencias y han entrado en la lista de convocados de Hansi Flick para el derbi de este sábado ante el RCD Espanyol, que se jugará en el RCDE Stadium (21.00 horas).

El egarense ha regresado a la convocatoria tras recuperarse de la luxación en el hombro izquierdo que le obligó a abandonar el campo en el partido de la decimonovena jornada de LaLiga EA Sports ante el Atlético de Madrid.

Por su parte, el centrocampista canario también está de vuelta a una lista del técnico alemán después de perderse el duelo liguero ante el Villarreal por precaución, ya que arrastraba unas molestias en el sóleo de la pierna izquierda.

En cambio, se mantienen las bajas de Gavi, Andreas Christensen y Ronald Araujo. Así, la convocatoria completa la forman Ter Stegen, Joan Garcia, Szczesny, Balde, Cubarsí, Gerard Martín, Koundé, Eric Garcia, Jofre, Pedri, Fermín, Casadó, Olmo, De Jong, Bernal, Dro, Tommy, Ferran Torres, Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha, Rashford y Roony Bardghji.