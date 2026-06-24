Uno de los detenidos por asaltar a un octogenario en Palma ya no es canterano del Villarreal CF

Imagen de archivo de vehículo policial. - POLICÍA NACIONAL

El club aclara que el futbolista dejó de pertenecer a la entidad castellonense "hace más de una temporada"

PALMA/MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Uno de los tres jóvenes detenidos por supuestamente asaltar a un octogenario en su vivienda de Palma y robarle una cadena de oro ya no juega en las categorías inferiores del Villarreal CF, según informó el club castellonense en un comunicado.

Los hechos se produjeron en la madrugada del pasado sábado en un domicilio del barrio de La Soledad, donde accedieron tres jóvenes y violentamente acometieron contra el morador.

Le arrancaron una cadena de oro que portaba en el cuello a la víctima, quien sufrió diversas lesiones, y abandonaron el domicilio a la carrera.

El Grupo de Atracos de la Policía Nacional se hizo cargo de la investigación y comprobó que los tres jóvenes habían abandonado la isla, dos de ellos por vía aérea hacia Barcelona, donde fueron arrestados.

El tercer implicado ya había abandonado la isla previamente en ferry a Barcelona y como estaba en paradero desconocido se emitió una orden de detención. Los investigadores determinaron que este tercer sospechoso había sido el encargado de vender la cadena de oro, que ha sido recuperada y devuelta a su legítimo propietario.

Según informó el diario 'Última Hora', uno de los dos arrestados sería canterano del Villarreal CF y el otro también se cree que juega en las categorías inferiores de otro club de fútbol.

En cambio, el Villarreal aclaró en un comunicado que el jugador ya no pertenece a la entidad. "Ante las informaciones que vinculan a un exfutbolista de la cantera del Villarreal CF con hechos de naturaleza delictiva, el club quiere aclarar que no existe un vínculo entre dicha persona y la entidad, a la que dejó de pertenecer de forma definitiva hace más de una temporada", indicó.

Asimismo, el Villarreal CF reiteró en esa nota su "compromiso con el respeto, la tolerancia y la diversidad y expresa su rechazo firme y absoluto a cualquier acto de violencia en todas sus formas".