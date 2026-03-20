Elche - Mallorca: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones. - EPDATA

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Martínez Valero acogerá el primer partido de la jornada sabatina con un Elche - Mallorca clave por la permanencia. Los ilicitanos llegan a la cita por primera vez en la temporada en puestos de descenso, de los que saldrían si logran el triunfo ante los baleares, de los que les separan dos puntos, que tras la remontada de la pasada jornada ante el RCD Espanyol (2-1) salieron de los tres últimos puestos de la clasificación.

POSIBLES ALINEACIONES

Elche: Dituro; Valera, Affengruber, Chust, Pétrot, Pedrosa; Aguado, Febas, Neto; André Silva y Rafa Mir.

Mallorca: Leo Román; Maffeo, Raíllo, Valjent, Lato; Samú Costa, Mascarell; Mateo Joseph, Pablo Torre, Morlanes; y Muriqi.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Elche y Mallorca de la jornada 29 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el sábado 21 de marzo a las 14.00 horas en el Martínez Valero.

DÓNDE VER

El duelo entre los franjiverdes y los baleares se podrá ver por televisión a través del canal DAZN LaLiga.