Endrick: "No tengo palabras para describir lo que estoy sintiendo"

Archivo - Endrick Felipe, durante un partido en el Santiago Bernabéu. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delantero brasileño Endrick Felipe Moreira de Sousa fue presentado este sábado en el Estadio Santiago Bernabéu y no evitó romper a llorar durante su discurso ante miles de aficionados, cuando reconoció que el recibimiento fue "una locura" que no se "esperaba", al hacer "realidad" su sueño desde niño, por lo que no tuvo "palabras para describir" lo que estaba "sintiendo".

"Gracias a todos por venir al Santiago Bernabéu. No os voy a mentir, no esperaba todo esto, tanta gente aquí. Estoy muy contento porque desde niño siempre he sido fan del Real Madrid y hoy voy a jugar para el Real Madrid", arrancó su discurso el delantero brasileño, acompañado de su familia en el recinto madrileño.

El nuevo jugador del Real Madrid reconoció que su presentación fue "una locura", con miles de personas para recibir al delantero en el feudo madridista. "Estoy muy contento, mi familia también. No tengo palabras para describir lo que estoy sintiendo porque siempre quise estar aquí", relató.

"Yo quería jugar para el Real Madrid. Era un sueño y hoy se ha hecho realidad. Se lo agradezco a todos", expresó el joven atacante, que cerró sus palabras ante los aficionados emulando a Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé. "Vamos juntos a cantar una canción. Tres, dos, uno: ¡Hala Madrid!", concluyó.

Antes de este acto, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, recibió al internacional, que una semana antes alcanzó la mayoría de edad, en la Ciudad Real Madrid para el acto protocolario de la firma que vincula a al jugador con el club las próximas seis temporadas.

El conjunto merengue anunció a finales de 2022 que había alcanzado un acuerdo con el futbolista, entonces en el Palmeiras, pero que se incorporaría en el verano de 2024 cuando cumpliese los 18 años. Endrick ya estuvo visitando a su nuevo equipo a finales de 2023 y pudo conocer a muchos de los jugadores que con los que compartirá vestuario, además de presenciar el duelo ante el Villarreal en el Santiago Bernabéu.