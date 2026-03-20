España vestirá en el Mundial una segunda equipación inspirada en la tradición literaria española

Lamine Yamal con la segunda equipación de la selección española para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá - ADIDAS

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

'Adidas' presentó este viernes la segunda equipación que vestirá la selección española masculina en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá este verano y que toma como referencia "la rica tradición literaria del país", según informó la marca deportiva.

Así, sobre una base en blanco roto, "que evoca el color de una página", el diseño incorpora un patrón integral en tono pirita inspirado "en los dibujos y grafismos presentes en los libros y manuscritos clásicos". Además, las mangas y el cuello incorporan detalles en dorado y burdeos, mientras que la inscripción "ESPAÑA" en la parte posterior del cuello, con la distintiva letra 'Ñ', "celebra el idioma español y su herencia cultural".

"Con este lanzamiento, 'adidas' refuerza su vínculo histórico con el fútbol y con la selección española a través de una prenda que combina innovación, simbolismo e identidad nacional en el mayor escenario del fútbol mundial", subrayó la marca deportiva alemana, que aprovechó este día para hacer un lanzamiento global de las segundas equipaciones de otras 24 selecciones mundialistas.