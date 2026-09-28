Figo y el Balón de Oro: "Mis favoritos están entre Mbappé, Lamine, Rodri y Messi"

Archivo - El exfutbolista portugués Luis Figo, embajador de Betfair. - BETFAIR - Archivo

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El exfutbolista portugués Luis Figo confesó que sus "favoritos" para el Balón de Oro, que se entrega el próximo 28 de octubre, "son tres-cuatro", y entre ellos mencionó a Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Rodri Hernández y Leo Messi.

"Los favoritos a ganar el Balón de Oro son tres-cuatro. Algún español por haber ganado el Mundial, como Lamine Yamal o Rodrigo, pese a que la temporada pasada Rodri no jugó mucho por su lesión", comenzó su reflexión el embajador de Betfair, sin olvidar a Kylian Mbappé y Leo Messi, que "estuvieron muy bien" en el reciente Mundial.

El luso también incluiría en la terna a "algún jugador del Paris Saint-Germain por haber ganado la Champions". "(Ousmane) Dembélé, por ejemplo, puede estar también en ese ranking de favoritos. Y no puedo olvidarme de (Michael) Olise o de (Harry) Kane, que han hecho también una temporada fantástica. Este año es cierto que hay muchas opciones", admitió.

Figo analizó también el inicio de curso del costamarfileño Yan Diomande en el Real Madrid, donde "es normal que vaya poco a poco", porque "hay cierto tiempo de adaptación". "No es lo mismo jugar en el Real Madrid que en otro equipo. Pero se está adaptando ya a lo que es el Real Madrid. Y está creciendo. Yo creo que en los próximos partidos aportará más e irá ganando protagonismo", auguró.

"Bernardo (Silva) tiene mucha calidad técnica. Si Mourinho decide darle más minutos, seguramente aportará esa calidad, en la construcción del juego, que es una de sus virtudes", prosiguió sobre su compatriota y sus minutos con Mourinho..

El embajador de Betfair, finalmente, elogió la "regularidad" del FC Barcelona en el arranque doméstico. "La Liga es un torneo de regularidad y, lógicamente, cuantas más victorias y puntos acumules, mejor. Pero en una temporada siempre hay altibajos. Y hay que saber superar esos momentos más complicados de la mejor manera posible", concluyó Figo.